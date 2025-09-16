CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» усилил связь на побережье Охотского моря

Туристы и местные жители теперь могут оставаться на связи во время прогулок в районе мыса Нюкли в Магаданской области. Голосовые звонки по технологии VoLTE и скоростной мобильный интернет «МегаФона» появился здесь после запуска новой базовой станции. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мыс Нюкли считается удобным местом, откуда можно понаблюдать за Охотским морем. Здесь оборудована смотровая площадка, с которой открываются живописные виды. Туристы и местные жители приезжают сюда на пикник или чтобы прогуляться и вдохнуть свежий морской воздух. Ранее 4G в этой локации был неустойчивым — абоненты ловили сигнал от ближайших телеком-объектов.

После установки новой базовой станции в популярном туристическом месте, LTE-покрытие стало более надежным, а скорость передачи данных достигает 60 Мбит/с. В зону покрытия попадает и участок автомобильной дороги между поселком Ола и Магаданом, долина реки Ола и Ольская лагуна. Благодаря устойчивому 4G‑сигналу теперь в районе мыса Нюкли можно оперативно связаться с родными или организаторами экскурсий, спланировать свой маршрут при помощи онлайн‑карт или отправить в мессенджерах только что сделанные фото и видео.

«Туристический интерес к Магаданской области растет год от года. Уникальная природа и история региона все больше привлекают как жителей центральной части страны, так и самих магаданцев. Мы обеспечили стабильную LTE-связь в одном из часто посещаемых мест. Для наших абонентов доступ ко всем цифровым сервисам стал более удобным: от навигации до безналичной оплаты услуг, а также помогает комфортно погрузиться в атмосферу северного региона», — отметил директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.

