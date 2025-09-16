MAR Consult: ИИ упростит повседневную жизнь и снизит интеллектуальные способности человечества

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь, а также про опасения и позитивные ожидания в отношение ИИ. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в августе 2025 г.

Частота использования ИИ

Технологии ИИ ежедневно используют только 15% респондентов – эти респонденты активно взаимодействует с такими технологиями в своей повседневной и рабочей жизни. Треть респондентов (31%) использует их от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц. Четверть (27%) использует их редко, что может быть обусловлено недостатком осведомленности или недоверием к технологиям. Еще четверть опрошенных (26%) никогда сознательно не пользовались или не знает, что такое искусственный интеллект, что указывает на потенциал для дальнейшего распространения нейросетей.

Наиболее часто сервисами ИИ пользуется молодежь: среди респондентов 18-24 лет треть использует их ежедневно (28%) и еще треть — несколько раз в неделю (30%). В группе 25-34 года ежедневное использование составляет 10%, а несколько раз в неделю — 26%. В возрастных группах старше 35 лет возрастает доля тех, кто использует ИИ редко или вовсе не пользуется.

Доля мужчин, никогда не пользующихся ИИ или не знающих, что это такое, больше, чем женщин — 31% против 22%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «В очередной раз подтвердилось, что навыки адаптации падают с возрастом. Люди с опытом использования ИИ после 35, к сожалению, практически отсутствуют. Также мы видим, что доля мужчин, вовсе неосведомленных про ИИ, больше, чем женщин на целю треть. Однако, в технических вопросах мужчины зачастую лидируют. Все дело в пролонгированном фоновом напряжении от СВО. В состоянии длительного стресса организм перестает воспринимать новую информацию и теряет в целом мотивацию к обучению. Именно поэтому мужчины старше 35, то есть первая волна мобилизации, потеряли интерес к новой технологии».

Цели использования ИИ

Поиск информации — самая распространенная цель использования ИИ, ее отмечает 65% респондентов. Среди мужчин эта доля заметно выше (72%), чем среди женщин (59%). Активнее всего сервисами для поиска пользуется молодая аудитория 18-24 лет (72%) и группа 55-65 лет (66%).

Навигация и маршруты — 38%. Мужчины также опережают женщин (43% против 34%). Значительно выше показатель среди старших возрастных групп: 50% у 45-54 лет и 44% у 55-65 лет.

Развлечения занимают третье место: 25% респондентов применяют ИИ для музыки, кино и игр. Лидирует группа 25-34 лет (31%).

Для работы и учебы — 24%, максимальная доля в возрасте 18–24 года (46%), так как молодежь чаще учится и осваивает новые технологии для профессиональных задач. В старших возрастных группах этот показатель значительно ниже — наиболее выраженное снижение у 55–65 лет (9%).

Создание изображений и текстов — 18%.

Чат-боты использует 17% респондентов.

Дмитрий Шиманов: «На данный момент ИИ не проявил принципиально новых функций в качественном исполнении. Создание изображений и текстов пока довольно посредственное, что отображается низкой востребованностью - всего примерно у 1/6 пользователей. Сейчас ИИ лучше всего заменяет поиск информации в интернете (70% пользователей). Это формирует новый, рынок контекстной рекламы, невиданных масштабов. С ростом навыков ИИ его доля во внимании потребителей будет расти, и, таким образом, можно прогнозировать, что постепенно он вытеснит традиционный диджитал. По моим прогнозам, к 2030 году размер рекламы в ИИ может составит до 30% от сегмента диджитал, или более 200 млрд долларов, а к 2035 году – уже более 600 млрд долларов».

Ожидания

По результатам опроса, около трети опрошенных (29%) склонны считать, что существуют значительные риски от ИИ. При этом женщины в большей степени склонны полагать, что риски перевешивают пользу (20% против 12% среди мужчин). Пятая часть респондентов (20%) полагает, что угрозы и преимущества уравновешивают друг друга. Причем мужчины чаще считают угрозы ИИ равными преимуществам (26% против 15% у женщин). Еще примерно треть (25%) уверена, что преимуществ у ИИ больше, чем рисков, и развитие ИИ полезно. Пятая часть затруднилась оценить угрозы от ИИ (22%).

Топ потенциальных угроз, которыми обеспокоено население в связи с развитием ИИ: 48% обеспокоены снижением интеллектуальных способностей людей; 44% обеспокоены распространением фейков и дезинформации; 43% обеспокоены угрозой конфиденциальности персональных данных; 41% респондентов обеспокоены массовой потерей рабочих мест из-за автоматизации; 41% обеспокоены использованием ИИ в военных целях; 40% обеспокоены потерей человеческого контроля над технологиями.

Женщины чаще мужчин обеспокоены массовой потерей рабочих мест (44% против 37%) и угрозой конфиденциальности персональных данных (52% против 47%). Мужчины чаще женщин обеспокоены распространением фейков и дезинформации (52% против 36%) и потерей человеческого контроля над технологиями (46% против 33%).

Молодежь 18-24 лет чаще всего обеспокоены снижением интеллектуальных способностей людей (73%), распростанением фейков и дезинформации (63%) и массовой потерей рабочих мест (57%).

Топ позитивных ожиданий: 63% считают, что ИИ упростит повседневную жизнь и роботизацию быта; 50% считают, что ИИ принесет преимущества в медицине и биотехнологиях; 48% считают, что ИИ откроет новые возможности для творчества и развлечений; 46% считают, что ИИ повысит производительность труда и экономический рост; 38% считают, что ИИ ускорит научные открытия; 18% считают, что ИИ поможет решить экологические проблемы.

Женщины чаще мужчин считают, что ИИ упростит повседневную жизнь и роботизацию быта (70% против 53%) и новые возможности для творчества и развлечений (52% против 42%). Мужчины чаще женщин считают, что ИИ повысит производительность труда и экономический рост (52% против 40%) и ускорит научные открытия (48% против 30%).

Молодежь 18-24 лет чаще всего считает, что ИИ упростит повседневную жизнь и роботизацию быта (83%) и обеспечит прорыв в медицине (77%).

Дмитрий Шиманов: «Не удивительно, что люди озабочены потенциальным падением интеллекта в результате использования ИИ. Человечество уже отказалось от функции памяти и добровольно отказывается от мышления. Исследование показывает, что женщины, как более чуткие существа, острее воспринимают грядущую угрозу. Очевидно, что вместе с появлением ИИ мы должны увидеть качественную трансформацию процессов работы и обучения. Система образования и работодатели должны разработать и внедрить элементы профилактики творческого мышления».

Ответственность разработчиков

Результаты опроса показывают, что половина респондентов (54%) считает, что разработчики ИИ-моделей должны нести юридическую ответственность за действия созданных ими систем. Пятая часть (20%) полагают, что разработчики должны нести ответственность только если будет доказан злой умысел или халатность. 7% считают, что ответственность должен нести пользователь, который применяет ИИ. 3% уверены, что юридическое преследование замедлит технологический прогресс. И 15% затруднились ответить.

Две трети респондентов (61%) считает, что прозрачность алгоритмов и данных, на которых обучались ИИ-модели, важна в разной степени для укрепления доверия к продукту. Пятая часть (20%) не считает это важным для обычных пользователей и уверены, что детализация запутывает и в целом может замедлить развитие алгоритмов обучения. 19% затруднились ответить.

Треть респондентов (29%) уверены, что введение жесткого государственного контроля поможет развитию отечественных ИИ-технологий, так как создаст ясные правила и повысит безопасность. Пятая часть (19%) полагают, что введение госконтроля скорее навредит, так как излишняя бюрократия убьет инновации. 15% считают, что контроль не окажет существенного влияния. 8% предположили, что контроль приведет к уходу стартапов и специалистов из страны, а 3% считают, что это поможет привлечет инвестиции в защищенные законом проекты. 27% затруднились ответить.

Дмитрий Шиманов: «Большинство людей хотят, чтобы разработчики несли ответственность за свои разработки. Но как отследить наносимый вред. Дети уже страдают от гаджетов. Синдром СДВГ в России за врем диджитализации вырос, по разным оценкам, от 300% до 6000%. В США официальная цифра в 2 раза больше. За это никто не несет наказание. Потребитель должен осознать, что только он сам несет ответственность за свою жизнь и за то, как он расходует свой самый главный ресурс - время».

Санкции и европейский опыт

Более трети опрошенных (39%) уверены, что западные санкции стимулируют отечественных ИИ-разработчиков, заставляя создавать собственные уникальные решения. Пятая часть (20%) считает, что санкции тормозят, отрезая от мировых технологий и разработок. 15% полагают, что практически не влияют, так как российский рынок достаточно изолирован. И 26% затруднились оценить влияние.

Большинство респондентов считают, что в России следовало бы применить некоторые элементы европейского законодательства об ИИ: принять обязательную регистрацию всех поставщиков ИИ-моделей (31%), принять создание специального независимого регулятора и экспертизы (23%), принять контроль материалов, которые используются для обучения ИИ (20%). 14% уверены, что европейский опыт неприменим для российских реалий. И 40% затруднились ответить или не знакомы с деталями.