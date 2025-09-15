VAS Experts выходит на рынок Индии с решениями для операторов связи

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts и компания, специализирующаяся на кибербезопасности XELE Labs LLP, объявили о партнерстве для продвижения российских решений на индийском рынке. Сотрудничество позволит предложить локальным интернет-провайдерам и операторам связи комплексные инструменты для управления сетевой инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Индия занимает второе место по величине рынка интернет-услуг в мире: более 1,4 млрд населения и свыше 900 млн интернет-пользователей. Большая часть доступа к сети приходится на мобильный интернет, что делает особенно востребованными решения для операторов мобильной связи. Для этого сегмента VAS Experts представит решения PGW (Packet Data Network Gateway), PCEF (Policy and Charging Rules Function) и EPDG (Evolved Packet Data Gateway), гарантирующие гибкую тарификацию, политику качества обслуживания и поддержку современных сервисов. Для интернет-провайдеров широкополосного доступа будет доступна вся линейка профильных продуктов, включая сервисный шлюз СКАТ для анализа и управления трафиком, решения BRAS, Carrier Grade NAT, а также модуль аналитики Quality of Experience.

Локальный партнер XELE Labs LLP обеспечит экспертизу и поддержку при выходе на рынок. Совместная работа поможет преодолеть административные и культурные барьеры, наладить взаимодействие с конечными клиентами и ускорить внедрение технологий в Индии.

«Для VAS Experts выход на индийский рынок это возможность предложить наши решения и одновременно работать в одной из самых динамичных телекоммуникационных экосистем мира. Масштаб страны и специфика мобильного сегмента создают уникальные задачи для операторов, и мы рассчитываем вместе с локальными партнерами формировать практику интеллектуального управления сетями. Индия сегодня — площадка, где технологии проходят проверку на эффективность и задают новые ориентиры для всей отрасли», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.