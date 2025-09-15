Ускорение инновационных процессов в российской экономике (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал данные Росстата по основным показателям инновационной деятельности крупного и среднего бизнеса по итогам 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

Позитивную динамику инновационного роста России преимущественно обеспечивает обрабатывающая промышленность, общий уровень инновационной активности в которой в 2024 г. составил 23,7% (вдвое выше показателя по экономике в целом: 12,5%). Важными стимулирующими факторами для развития инноваций стали запуск нацпроектов технологического лидерства, меры господдержки и внутренний спрос.

В сфере услуг тренд на повышение инновационной активности главным образом задают сектор научных исследований и разработок и отрасль ИТ. Заметную устойчивость сохраняют разработчики компьютерного программного обеспечения (19,8%). В сельском хозяйстве и строительстве инновации в продуктах и бизнес-процессах реализуют не более 9,1% и 4,7% компаний соответственно.

Затраты на инновационную деятельность в 2024 г. достигли 4,5 трлн руб. (+один трлн руб. к уровню 2023 г., или + 17,6% в постоянных ценах). В обрабатывающей промышленности затраты на инновации выросли в большинстве отраслей и составили 1,8 трлн руб. (+30% за год). Еще выше соответствующие расходы в сфере услуг: 2,2 трлн руб.; весомый прирост показали компании отрасли ИТ (в 1,4 раза).

Интенсивность затрат на инновационную деятельность в 2024 г. превысила 2,7% (в 2023 г. — 2,5%). По данному показателю Россия сравнялась с Германией, опередив Бельгию (2,5%), Финляндию (2,1%) и Францию (2%). В высокотехнологичных обрабатывающих производствах и наукоемких отраслях сферы услуг соответствующие значения еще выше.

Возрастает результативность инновационной деятельности: в 2024 г. российские компании произвели инновационных товаров, работ, услуг на сумму 9,8 трлн руб. (+1,5 трлн руб. к уровню 2023 г., или + 7,9% в постоянных ценах). Существенный вклад внесла обрабатывающая промышленность, где выпуск новой и усовершенствованной продукции превысил шесть трлн руб. Выраженную позитивную динамику (рост в диапазоне 1,2–1,5 раза) демонстрируют отрасли, осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям технологического суверенитета: производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, компьютеров, летательных и космических аппаратов, прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов.

В сфере услуг объем инновационной продукции составил 2,4 трлн руб. Рост производства сохранили компании отрасли ИТ и коммерческие организации сектора научных исследований и разработок, где динамику определяет спрос со стороны бизнеса.

В общем объеме производства доля инновационной продукции в 2024 г. в среднем составила 6%. Максимальные показатели — в строительстве кораблей, судов и лодок (38,2%), производстве компьютеров (25%), летательных и космических аппаратов (23,4%), готовых металлических изделий (21,1%) и автотранспорта (19,7%).