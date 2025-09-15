CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Свеза» внедрила цифровую платформу для управления надежностью оборудования

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила единую цифровую платформу для управления надежностью оборудования. Новое решение позволяет автоматизировать процессы технического обслуживания, повышает прозрачность данных и снижает риски простоев. Система полностью внедрена на всех производственных площадках плитного дивизиона компании. Об этом CNews сообщили представители группа «Свеза».

Ранее ключевые процессы по надежности велиcь в отдельных Excel-таблиц, что осложняло актуализацию данных и планирование. Теперь все сведения объединены в одной системе, интегрированной с SAP. Платформа поддерживает анализ критичности оборудования, разработку и ведение стратегий обслуживания, расследование отказов и контроль выполнения рекомендаций.

На данный момент в систему внесено около 600 стратегий обслуживания критичного оборудования категории А. До конца 2026 г. «Свеза» завершит работу по оборудованию категорий B и С.

«Основная цель внедрения — сократить затраты на ремонты, минимизировать риски отказов оборудования и повысить эффективность обслуживания. Благодаря автоматизации инженеры получают больше времени для анализа причин отказов и разработки стратегий, вместо рутинной работы с документами. Это делает процессы более прозрачными, а обмен практиками между площадками — проще и быстрее», — отметил Павел Веселов, руководитель направления по техническому развитию компании «Свеза».

Вместе с внедрением платформы компания оптимизировала структуру направления по надежности, выстроив четкую вертикаль в данной области. Задача структуры — совершенствование процессов, связанных с бесперебойной работой оборудования, и оптимизация стратегий технического обслуживания. Дополнительно она отвечает за формирование базовой отчетности и интеграцию новой системы через обучение и развитие пользователей.

Проект дополняет масштабная программа «Свезы» по развитию технической независимости. К 2027 г. компания планирует обеспечить замену до 95% критичных материалов и комплектующих российскими аналогами и собственными инженерными решениями.

