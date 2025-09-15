Системный интегратор CTI и НТЦ «Веллинк» заключили партнерство

Системный интегратор CTI, поставщик ИТ-решений и облачных услуг, и Научно-технический центр «Веллинк», российский разработчик платформы ИТ-мониторинга wiSLA, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества заказчики CTI получат доступ к отечественной платформе wiSLA, которая обеспечивает комплексный мониторинг и аналитику ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений. Решение помогает бизнесу осуществлять контроль выполнения SLA, производительности и качества ИТ-инфраструктуры и сервисов. Об этом CNews сообщили представители CTI.

wiSLA – решение, имеющее статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию.

CTI – российский системный интегратор, поставщик ИТ-решений и облачных сервисов. Более 20 лет компания реализует проекты различного масштаба в области бизнес-коммуникаций, сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, центров обработки данных и аутсорсинга. CTI обеспечивает полный цикл работ от аудита и проектирования до внедрения и круглосуточной поддержки.

«Партнерство с CTI позволяет нам внедрять платформу wiSLA в инфраструктуру клиентов, обеспечивая централизованный контроль над состоянием ИТ-сервисов. Это помогает оперативно выявлять и устранять сбои, минимизируя риски и повышая стабильность бизнес-процессов», – отметил Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.

«Компания CTI последовательно расширяет портфель высококачественных отечественных технологий, отвечающих требованиям надежности, безопасности и эффективности. Включение платформы wiSLA в нашу линейку предложений подтверждает этот подход. Данное решение позволяет заказчикам из различных отраслей – включая финансы, энергетику, государственный сектор и телекоммуникации – обеспечить точный, метрологически подтвержденный контроль качества ИТ-инфраструктуры и выполнения SLA. Благодаря партнерству с НТЦ „Веллинк“ мы усиливаем позиции как поставщик интегрированных, прозрачных и устойчивых решений, ориентированных на долгосрочную эксплуатацию и соответствие стратегическим задачам бизнеса», – сказал Альберт Исламов, генеральный директор «Си Ти Ай НТЦ», продуктового подразделение системного интегратора CTI.