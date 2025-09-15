CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Termidesk

«Группа Астра» и компания MFASoft (ООО «СИС разработка») объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместного функционирования решения для виртуальных рабочих мест Termidesk и программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнёрства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Secure Authentication Server — это программное обеспечение для аутентификации по одноразовым паролям (OTP), поддерживающее мобильные и аппаратные токены, пуш-уведомления и интеграцию с корпоративными системами через стандартные протоколы. Развертывание централизованных решений на базе SAS помогает организациям повышать уровень защищенности своей ИТ-инфраструктуры, при этом соблюдая требования регуляторов.

«Технология виртуальных рабочих мест стала неотъемлемой частью ИТ-ландшафта почти любой крупной организации, поэтому защита доступа к VDI — один из самых популярных сценариев использования нашего продукта. Рады, что мы первыми в своем классе программного обеспечения смогли подтвердить совместимость нашего продукта с ведущей отечественной платформой виртуализации рабочих мест/удаленного доступа. Так как в платформе Termidesk уже поддерживаются стандартные протоколы аутентификации, интегрировать наши продукты было несложно», — сказал Михаил Рожнов, технический директор MFASoft.

«Наша платформа Termidesk активно развивается, всё больше заказчиков выбирают ее своим корпоративным стандартом. Разумеется, всех волнует обеспечение безопасности удаленного подключения и совместимость с уже развернутой ИТ/ИБ-инфраструктурой, поэтому мы активно сотрудничаем с нашими технологическими партнерами, такими, как MFASoft», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk (входит в «Группу Астра»).

