Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» продолжают проект цифрового импортозамещения региона

В 2024 г. стартовал переход исполнительных органов власти и организаций Смоленской области на отечественное программное обеспечение, разработанное «Ред Софт». Заказчиком и руководителем проекта стало региональное Министерство цифрового развития. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В начале 2023 г. органы исполнительной власти Смоленской области работали преимущественно на зарубежных решениях. Технологическую независимость и безопасность функционирования ИТ-инфраструктуры региона могла обеспечить их замена на российское программное обеспечение. Кроме того, цифровое импортозамещение было обусловлено распоряжениями президента: указом от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; указом от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Сотрудникам Министерства цифрового развития региона требовалось внедрить российские ИТ-решения во всех исполнительных органах и подведомственных учреждениях. В феврале 2024 г. министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов подписали соглашение о сотрудничестве. К этому моменту несколько региональных организаций, включая МФЦ, уже были переведены специалистами Минцифры на операционную систему «Ред ОС».

В основной этап работы за 2024-2025 гг. вошли: аудит текущего программного обеспечения и оценка потребностей; подбор аналогов из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России; тестирование операционных систем, включающее сравнительную проверку стабильности, поддержку сетевых функций, файловых систем и взаимодействие между ними; выбор решения отечественного ПО; последовательный запуск и обучение пользователей.

Проект с самого старта охватывал весь регион и подразумевал создание единого информационного поля, где данные и функции разных систем доступны и могут быть использованы другими системами.

К весне 2025 г. для сотрудников исполнительных органов Смоленской области было внедрено 930 рабочих мест на «Ред ОС». В планах министерства цифрового развития — увеличение темпов перехода на отечественное программное обеспечение, а также создание новых государственных информационных систем на базе отечественного программного обеспечения.

Более 6100 лицензий «Ред ОС» было безвозмездно передано для учебного процесса в 358 образовательных организаций Смоленской области. В их числе — школы, колледжи и вузы.

На базе Смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр информационных технологий» (СОГАУ «ЦИТ») открылся учебный центр и центр компетенций по продуктам «Ред Софт». В нем сотрудники ведомственных служб региона, включая ИТ-специалистов, проходят обучение работе с российскими ИТ-решениями.

Министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин: «Наша основная цель – укрепление ИТ-суверенитета региона. Его достижение невозможно без тесной кооперации с ведущими отечественными разработчиками. Сотрудничество с «Ред Софт» подтверждает готовность Смоленской области не только планомерно развивать уже существующие проекты по переходу на российские технологии, но и создавать новые».

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов: «Импортозамещение остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «Ред Софт» накопила серьезный опыт в этой области и готова делиться компетенциями. Взаимодействие со Смоленской областью подчеркивает взаимный интерес к переходу на отечественное ПО. Благодарим за доверие».