CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» продолжают проект цифрового импортозамещения региона

В 2024 г. стартовал переход исполнительных органов власти и организаций Смоленской области на отечественное программное обеспечение, разработанное «Ред Софт». Заказчиком и руководителем проекта стало региональное Министерство цифрового развития. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В начале 2023 г. органы исполнительной власти Смоленской области работали преимущественно на зарубежных решениях. Технологическую независимость и безопасность функционирования ИТ-инфраструктуры региона могла обеспечить их замена на российское программное обеспечение. Кроме того, цифровое импортозамещение было обусловлено распоряжениями президента: указом от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; указом от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Сотрудникам Министерства цифрового развития региона требовалось внедрить российские ИТ-решения во всех исполнительных органах и подведомственных учреждениях. В феврале 2024 г. министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов подписали соглашение о сотрудничестве. К этому моменту несколько региональных организаций, включая МФЦ, уже были переведены специалистами Минцифры на операционную систему «Ред ОС».

В основной этап работы за 2024-2025 гг. вошли: аудит текущего программного обеспечения и оценка потребностей; подбор аналогов из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России; тестирование операционных систем, включающее сравнительную проверку стабильности, поддержку сетевых функций, файловых систем и взаимодействие между ними; выбор решения отечественного ПО; последовательный запуск и обучение пользователей.

Проект с самого старта охватывал весь регион и подразумевал создание единого информационного поля, где данные и функции разных систем доступны и могут быть использованы другими системами.

К весне 2025 г. для сотрудников исполнительных органов Смоленской области было внедрено 930 рабочих мест на «Ред ОС». В планах министерства цифрового развития — увеличение темпов перехода на отечественное программное обеспечение, а также создание новых государственных информационных систем на базе отечественного программного обеспечения.

Более 6100 лицензий «Ред ОС» было безвозмездно передано для учебного процесса в 358 образовательных организаций Смоленской области. В их числе — школы, колледжи и вузы.

На базе Смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр информационных технологий» (СОГАУ «ЦИТ») открылся учебный центр и центр компетенций по продуктам «Ред Софт». В нем сотрудники ведомственных служб региона, включая ИТ-специалистов, проходят обучение работе с российскими ИТ-решениями.

Министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин: «Наша основная цель – укрепление ИТ-суверенитета региона. Его достижение невозможно без тесной кооперации с ведущими отечественными разработчиками. Сотрудничество с «Ред Софт» подтверждает готовность Смоленской области не только планомерно развивать уже существующие проекты по переходу на российские технологии, но и создавать новые».

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов: «Импортозамещение остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «Ред Софт» накопила серьезный опыт в этой области и готова делиться компетенциями. Взаимодействие со Смоленской областью подчеркивает взаимный интерес к переходу на отечественное ПО. Благодарим за доверие».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще