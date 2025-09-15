CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Librederm встроил на сайт инновационный сервис LUUK AI

Librederm стал первым бьюти-брендом, внедрившим на собственный сайт интеллектуальную систему LUUK AI — интеллектуального ассистента для продаж от компании LUUK.

Эта модель отвечает на вопросы клиентов, помогает с выбором средств и формирует персональные рекомендации, увеличивая эффективность коммуникации и конверсию без участия менеджеров. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

LUUK AI создан для того, чтобы пользователи получали не общий совет, а индивидуально выверенный уход. Система анализирует состояние кожи с точностью до 97%: распознает акне, морщины, покраснения и другие параметры, а затем предлагает план ухода, основанный на реальных данных.

Наталия Бакланова, директор по стратегическим коммуникациям Librederm: «Главная задача LUUK AI — помочь каждому пользователю увидеть свою кожу «глазами эксперта» и получить рекомендации, которые учитывают именно его индивидуальные особенности. Алгоритм умеет распознавать акне, морщины, покраснения и другие параметры с точностью до 97%, а значит — мы даем человеку не абстрактный список средств, а персональный план ухода, основанный на реальных данных. Для клиента это экономия времени, уверенность в выборе и ощущение, что о его коже заботится целая команда специалистов. Для бренда — это повышение доверия и лояльности: Librederm выступает не просто как производитель косметики, а как технологический партнер, который помогает формировать осознанную и результативную рутину ухода. Мы всегда говорили, что Librederm — это не только про баночки с кремами, это про науку, технологии и доказательный подход к красоте. Запуск LUUK AI — логичное продолжение нашей стратегии: мы делаем цифровой опыт таким же персонализированным, как дерматологическая консультация. Это показывает, что бренд не боится быть первым, кто объединяет экспертизу врачей, научные разработки и искусственный интеллект в одном продукте. Для нас это инвестиция в будущее индустрии: где каждое средство подбирается точнее, уход становится умнее, а пользователи получают результат быстрее. Librederm таким образом подтверждает свою роль инноватора и драйвера изменений на бьюти-рынке».

Павел Иванов, CPO LUUK: «Для нас сотрудничество с Librederm — это уникальная возможность показать, как искусственный интеллект способен менять клиентский опыт в бьюти-индустрии. Мы создавали LUUK AI как универсальную систему, которая не только помогает продавать, но и формирует доверие через экспертность и персонализацию.

Важно, что алгоритмы учатся на миллионах сценариев взаимодействия и со временем становятся еще точнее, подстраиваясь под каждого пользователя. Внедрение у такого сильного игрока, как Librederm, демонстрирует, что рынок готов к новым стандартам: когда покупка косметики становится интеллектуальным диалогом, а не просто выбором из каталога».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще