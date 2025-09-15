CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «СТУ» приглашает на презентацию системы моделирования нового поколения Business Studio 7

Группа «СТУ» приглашает экспертов в области управления бизнес-процессами и корпоративной архитектурой на официальную презентацию системы моделирования Business Studio 7. Мероприятие пройдет в Москва-Сити.

Business Studio 7 – это профессиональная система моделирования нового поколения.

Под капотом новой версии:

• новая технологическая web-платформа, разработанная с учетом передовых подходов к UX;

• инсталляция на ОС семейства Linux;

• высокая скорость и неограниченное масштабирование;

• лучшие методологии и архитектурные практики на основе 20 летнего опыта;

• нотации моделирования для корпоративных архитекторов и системных аналитиков и др.

Главное — не упустить возможность задать вопросы по продукту разработчику напрямую .

В фокусе презентации:

• Обзор Business Studio v7.0: обновления и стратегия развития продукта, техническая архитектура новой версии, расширенный арсенал нотаций и многое другое.

• Кейсы применения Business Studio v7.0: бесшовное проектирование ИТ-решений, расчет нормативной численности подразделения, управление информационными слоями на диаграммах.

Дата: 22 октября, с 10:00 до 17:00 МСК.

Условия участия: онлайн и очно (г. Москва, деловой центр «Москва-Сити», башня «Око», конференц-зал Crystall Ballroom).

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Для очных участников обязательно подтверждение регистрации со стороны организаторов. Количество мест в зале ограничено.

Подробнее о презентации можно прочитать по ссылке.

