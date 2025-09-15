«Джак Автомобиль» внедрил систему TopLog WMS для оптимизации складской логистики

Система TopLog WMS осуществляет планирование и тотальный контроль операций, благодаря чему сведен к нулю риск человеческих ошибок и задержек, заказы клиентов обрабатываются быстрее и точнее. Об этом CNews сообщили представители «Топлог».

«Джак автомобиль» — дочернее предприятие завода JAC Motors и эксклюзивный дистрибьютор бренда JAC в России. Компания осуществляет продажу легкового и грузового транспорта, обеспечивает поддержку клиента в ходе эксплуатации техники. Компания имеет центральный и региональные склады, а также склады на базе крупных дилерских центров.

Чтобы управлять складским хозяйством и подготовить логистику к дальнейшему развитию, компания приняла решение внедрить современную систему управления складом TopLog WMS. Интегратором выступила проектная команда «Топлог».

Распределительный склад JAC Motors — объект класса А, расположенный на территории индустриального парка «Андреевское» в Ленинском районе Московской области. Склад площадью 10 тыс. кв. м оснащен системой фронтальных стеллажей и четырехэтажным мезонином, что позволяет эффективно использовать пространство и оптимизировать хранение. На складе хранится 20 тыс. наименований автозапчастей и комплектующих.

В результате внедрения TopLog WMS был автоматизирован полный цикл работы склада: от приемки и размещения товаров в зонах хранения до отгрузки заказов, инвентаризации и учета. Созданы мобильные и стационарные рабочие места, сотрудники выполняют все операции с помощью терминалов сбора данных (ТСД). Система осуществляет планирование и тотальный контроль операций, благодаря чему сведен к нулю риск человеческих ошибок и задержек, заказы клиентов обрабатываются быстрее и точнее.

В WMS реализован учет товара в разрезе качества, а также отслеживание серийных номеров для отдельных групп продукции, что позволяет контролировать движение каждой единицы на всех этапах. Система интегрирована с весоизмерительным оборудованием для учета товаров без заранее заведенных весогабаритных характеристик. Процесс приемки может выполняться как по грузоместам, так и поштучно — в зависимости от типа поставок. Важным элементом проекта стала настройка работы в зоне четырехэтажного мезонина, который вмещает до 27 тыс. ячеек. С помощью TopLog API реализована интеграция с корпоративной информационной системой предприятия на базе «1С», что обеспечивает безошибочную синхронизацию данных.

Для реализации проекта была использована типовая функциональность TopLog WMS, которая полностью покрыла текущие потребности склада и позволила завершить внедрение в срок за три месяца.

Также в проект были внедрены модули «Информационные панели» и «Мотивация персонала». Первый обеспечивает руководство склада данными о ключевых показателях работы в режиме реального времени. Модуль мотивации используется для учета производительности сотрудников и формирования прозрачной системы премирования на основе выполненных операций.

При помощи автоматизации удалось увеличить пропускную способность склада, ускорить выполнение ключевых операций, повысить точность сборки заказов. Повысилась функциональность, масштабируемость и гибкость складской системы.