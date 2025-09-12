CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье запустили сервис автогенерации схемы земельного участка

На регпортале в комплексную услугу «Выдача разрешения на использование земельных участков» внедрили уникальный сервис автогенерации схемы земельного участка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис автогенерации позволяет заявителям без услуг кадастровых инженеров сгенерировать схему земельного участка онлайн прямо при заполнении электронной формы на регпортале. Достаточно загрузить файл с координатами границ, и сервис в режиме реально времени сформирует схему, которую можно посмотреть и скачать. Затем она автоматически будет загружена в заявление. Новый сервис исключает риск ошибок при создании схем, избавляет от расходов на кадастрового инженера и сокращает список необходимых документов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Выдача разрешения на использование земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Сервитуты и ограничения».

Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые планируют строительство или ремонт объектов, проведение инженерных изысканий, геологоразведочные работы, установку некапитальных гаражей (включая места парковки автомобилей инвалидов), а также строений для аквакультуры и судоходства в границах земельных участков областной собственности.

