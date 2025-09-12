Сервис «Обит» на базе искусственного интеллекта помог сократить затраты на хранение данных «Россети Сибирь» в три раза

Оператор ИТ-решений «Обит» разработал сервис сжатия данных на базе искусственного интеллекта для компании «Россети Сибирь». Решение позволило снизить нагрузку на хранилище на 35%, избежать закупки дополнительного оборудования и сократить расходы на инфраструктуру хранения в три раза. Об этом news сообщили представители «Обит».

«Россети Сибирь» — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Территория обслуживания — свыше 1,974 млн км². Рост объема данных в информационных системах «Россетей Сибирь» потребовал расширения систем хранения (СХД). Учитывая высокую стоимость СХД-решений и ограничения на приобретение импортного оборудования, требовалось найти технологичный и экономически эффективный способ хранения объемов данных без потери их целостности и доступности.

Специалисты оператора ИТ-решений «Обит» разработали под эти задачи сервис сжатия данных, полностью размещенный в периметре заказчика. Он не требует подключения к интернету, совместим с отечественными продуктами на базе ядра Linux и бесшовно интегрируется с информационными системами компании-заказчика посредством открытого API. Ключевой особенностью модуля является использование встроенной нейросети, обеспечивающей обработку документов и изображений с учетом качества, размера и соответствия внутренним стандартам документооборота.

Архитектура нового ИТ-решения включает в себя систему первичного приема запросов, которая анализирует поступающие файлы и направляет их в соответствующую ветку обработки — «документ» или «изображение». Если объект является изображением, он проходит через цепочку модулей подготовки, обработки и финальной оценки качества. Для PDF-файлов используется последовательность, состоящая из модулей декомпозиции документа, сжатия компонентов и последующей сборки с выбором оптимизированного варианта.

Обработка файлов выполняется в автоматическом многопоточном режиме. Параметры сжатия настраиваются по требованиям заказчика. Особое внимание при настройке сервиса было уделено сохранению «читабельности» текста, целостности и соответствия сжатых объектов стандартам форматов JPEG и PDF. Это необходимо для корректной работы в сторонних приложениях. Сжатие данных происходит в заданный временной интервал: документы, поступающие во внутреннюю систему документооборота, автоматически обрабатываются системой и заменяются уменьшенными в размере копиями. Для оценки результатов используется нейросеть, которая обрабатывает документ до и после сжатия, распознает текст и определяет его соответствие установленным параметрам сжатия. Такой подход позволяет на высоком уровне автоматизировать контроль качества и минимизировать участие человека в процессе.

Проект реализовывался поэтапно в течение полугода: от анализа объемов данных и сценариев их оптимизации до настройки модели сжатия под бизнес-процессы. Вся работа велась итеративно с тестированием и кастомизацией под конкретные задачи заказчика.

«В результате внедрения сервиса в «Россети Сибирь» на сегодняшний момент уже оптимизировано 5 ТБ архивных данных, тем самым снижена нагрузка на хранилище на 35%. Решение позволило сократить затраты на хранение данных более, чем в три раза», – сказал Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».

Архитектура ИТ-решения позволяет масштабировать сервис на другие сегменты бизнес-процессов заказчика, включая области документооборота и аналитики.

«Кейс для «Россети Сибирь» наглядно демонстрирует, что специализированные решения позволяют эффективно решать прикладные задачи в области ИТ-инфраструктуры. Разработанный модуль сжатия данных может быть масштабирован и адаптирован для других крупных предприятий, особенно в отраслях с высоким объемом цифровых архивов и требованиями к оптимизации ресурсов. При этом решение сочетает в себе высокую технологичность, прикладную эффективность — что критически важно в условиях быстро меняющейся ИТ-среды», – отметил Михаил Телегин.