«Первый Бит» и банк «Раунд» совместно представили новый сайт: быстрый доступ к услугам и расширенный сервис

Банк «Раунд» совместно с ИТ-интегратором «Первый Бит» завершил проект по редизайну и переносу корпоративного сайта банка на платформу «1С-Битрикс». Новый сайт стал важным шагом к повышению прозрачности и удобства сервиса, предоставив клиентам быстрый, простой и безопасный доступ ко всем услугам онлайн. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Обновление сайта было частью стратегии банка «Раунд» по улучшению клиентского сервиса. В рамках своей стратегии банк планирует запуск нескольких новых продуктов для физических и юридических лиц. Поэтому новый сайт создавался с учетом этих задач. В качестве подрядчика был выбран «Первый Бит», имеющий опыт реализации сложных проектов на «1С-Битрикс» и репутацию ответственного партнера.

Работа началась с анализа сайта и декомпозиции готового дизайна на отдельные страницы для реализации. Особое внимание уделили переносу большого объема документации со старой версии сайта, чтобы обеспечить бесперебойный доступ пользователей к информации.

В процессе разработки команды тесно взаимодействовали. Дизайнеры и проектировщики банка проверяли соответствие верстки макетам, а «Первый Бит» вносил согласованные правки и добавлял новые элементы по мере утверждения.

«После завершения разработки сайт прошел тщательное тестирование на то, чтобы информация отображалась корректно и сайт работал без сбоев на любых устройствах. Перенос сайта на хостинг и запуск прошли успешно, при этом команда банка разворачивала ресурс самостоятельно, а мы оставались на связи для консультаций. Запуск состоялся в запланированные сроки, и сейчас сайт работает стабильно», — сказала Екатерина Сумарокова, руководитель проектов компании «Первый Бит» в Красноярске.

«Редизайн сайта — важный шаг в развитии нашего цифрового сервиса: он стал удобнее для клиентов и готов к интеграции новых продуктов, которые мы представим в этом году», — отметил Вячеслав Митягин, директор по маркетингу банка «Раунд».

Дальнейшие планы по развитию сайта включают добавление новых разделов, SEO-продвижение и запуск рекламных кампаний. Банк «Раунд» и «Первый Бит» продолжают сотрудничество в рамках долгосрочной стратегии развития цифровых каналов, чтобы клиенты могли пользоваться большим числом сервисов без визита в офис.