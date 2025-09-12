CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: на платформе ДЭГ проголосовали уже более миллиона человек

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) 12 сентября 2025 г. стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Завтра к голосованию присоединятся еще два региона — Курганская область и Северная Осетия — Алания.

Топ регионов по явке на 13:30 мск: Магаданская область — 77%; Смоленская область — 72%; Свердловская область — 71%; Костромская область — 68%; Белгородская, Липецкая, Самарская, Томская области — 65%.

Выборы разных уровней проходят в России с 12 по 14 сентября 2025 г. Жители 24 регионов, заранее подавшие заявление на «Госуслугах», могут проголосовать дистанционно. Те, кто не регистрировался на ДЭГ заранее, могут отдать свой голос на своем избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

В России началась комплексная цифровизация воздушного пространства страны

CNews — 25 лет лидерства

На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще