CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst

В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Holst используется компанией как креативное пространство для проведения мозговых штурмов, планирования и визуализации идей. К платформе подключено уже около 500 пользователей «АльфаСтрахование» – это различные сотрудники, участвующие в производстве новых бизнес-продуктов.

«Ранее мы активно использовали Miro и у нас там было много полезного контента, который не хотелось терять. Мы выбрали Holst из-за хорошего и проработанного функционала импорта из досок и других материалов из Miro, также для нас важен был сам графический дизайн платформы и его эргономичность и легковесность. Это ведь средство совместной работы и людям должно быть просто приятно работать в красивом интерфейсе. Можно утверждать, что Holst является качественным решением на российском рынке, которое способно конкурировать с Miro», – отметил Антон Исанин, директор по разработке в «АльфаСтрахование».

Миграцию компания провела за четыре недели. За первые несколько месяцев эксплуатации инцидентов с доступностью платформы зафиксировано не было, также нет претензий к функциональному наполнению.

«В ходе разработки, особенно для такого крупного игрока как «АльфаСтрахование», крайне важна вовлеченность команд. Благодаря продуманному интерфейсу онлайн-досок, по опыту наших клиентов, у команд снижается частота ошибок, а качество проработки решений растет», – сказал Виктор Юдин, сооснователь Holst.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще