50 Мбит/с для госуслуг и сериалов – «МегаФон» подключил к сети более 20 воронежских поселений

Для жителей 24 населенных пунктов Воронежской области «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE). Около 20 тыс. жителей региона получили доступ к быстрой передаче данных в смартфонах и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 15 районах Воронежской области. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает до тысячи человек. Среди них села Березовка (Воробьевский район), Краснореченка, Четвериково, Верхнеозерский, Патокино, Артюшкино, Александровка, Кутки, Новотроицкое, Переволочное, Битюг-Матреновка, Машкино, Поляна, Фоменково, Филиппенково, а также поселки Терновский, Березовка (Новохоперский район), хутор Новодмитриевка и др.

Технические мероприятия улучшили качество мобильных услуг — скорость передачи данных в смартфонах абонентов теперь может достигать 50 Мбит/с. С такими показателями жители смогут быстро скачивать и загружать информацию, звонить по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы без зависания. Этого также более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

Кроме этого, жителям населенных пунктов стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и загружать файлы в интернете.

Востребованность таких звонков подтверждает свежая статистика аналитиков. В Воронежской области объем разговоров с повышенным качеством связи уже превышает 60%.

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.