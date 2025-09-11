Решение «ПринтСтат» помогло компании «Комус» улучшить эффективность бизнес-процессов

Компания «Комус» является поставщиком канцелярских и офисных товаров на российском рынке, а также оказывает ИТ-услуги по обслуживанию и аутсорсингу процессов печати. С конца 2024 г. «Комус» выбрал решение «ПринтСтат» для управления устройствами в рамках своих контрактных обязательств. Об этом CNews сообщили представители компании «Никотех».

«ПринтСтат» – собственная программная разработка компании «Никотех» для мониторинга и детального учета печатной техники любых производителей. Решение полностью автоматизирует процессы обслуживания печатающей техники.

Благодаря внедрению «ПринтСтата» компания «Комус» автоматизировала процессы сбора счетчиков, а также значительно упростила процедуру выставления счетов и предоставления отчетности. Решение было установлено у десятков клиентов.

«Никотех» реагирует на возникающие вопросы и пожелания, развивая и дополняя функционал продукта для соответствия потребностям клиентов.

«Благодаря интеграции «ПринтСтат» мы автоматизировали сбор показаний счетчиков, упростили выставление счетов и подготовку отчетности. Десятки клиентов внедрили решение, что подтверждает его эффективность и востребованность. Пользователи отмечают высокий уровень удобства и надежность системы», – отметили представители «Комуса».