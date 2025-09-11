CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

PRM Online внедрила функцию автоматической смены партнерских статусов

Платформа управления партнерскими программами PRM Online представила новый функционал автоматической смены статусов партнеров. Обновление позволяет компаниям полностью исключить ручной контроль и переводить партнеров в новые статусы по заранее заданным правилам и метрикам, благодаря чему работа становится проще: система берет рутину на себя, экономит время менеджеров и снижает риск ошибок при управлении партнерской сетью. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Новый функционал уже доступен всем пользователям платформы, подключение осуществляется в разделе меню: Настройки → Общие настройки → Автоматизация.

Как работает новый функционал автоматической смены партнерских статусов

Гибкие правила. Статус может изменяться на основе полей профиля партнера, а также количественных метрик — суммы продаж, количества сделок, суммы вознаграждения или числа лидов. Возможна настройка сложных условий, например: «сумма продаж ≥ X и количество сделок ≥ Y».

Анализ по периодам. Поддерживается как работа с закрытыми периодами (месяц, квартал, год), так и анализ последних N периодов, например «последние три месяца».

Автоматизация сценариев. Система пересматривает статус по расписанию (раз в неделю, месяц, квартал или год), а также может обновлять его ежедневно при изменении данных в профиле.

«Автоматическая смена статусов — это новый шаг к полной автоматизации партнерских программ. Так наши пользователи могут сосредоточиться на развитии партнерской сети и росте продаж, не тратя ресурсы на рутину», — сказал руководитель PRM Online Сергей Золкин.

Новый функционал снижает нагрузку на менеджеров и устраняет риск ошибок при обновлении статусов. Благодаря настройке правил компании могут адаптировать систему под специфику собственной партнерской программы. Партнеры, в свою очередь, видят свой прогресс и новые возможности по вознаграждению, что напрямую влияет на их мотивацию и активность.

