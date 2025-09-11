PRM Online внедрила функцию автоматической смены партнерских статусов

Платформа управления партнерскими программами PRM Online представила новый функционал автоматической смены статусов партнеров. Обновление позволяет компаниям полностью исключить ручной контроль и переводить партнеров в новые статусы по заранее заданным правилам и метрикам, благодаря чему работа становится проще: система берет рутину на себя, экономит время менеджеров и снижает риск ошибок при управлении партнерской сетью. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Новый функционал уже доступен всем пользователям платформы, подключение осуществляется в разделе меню: Настройки → Общие настройки → Автоматизация.

Как работает новый функционал автоматической смены партнерских статусов

Гибкие правила. Статус может изменяться на основе полей профиля партнера, а также количественных метрик — суммы продаж, количества сделок, суммы вознаграждения или числа лидов. Возможна настройка сложных условий, например: «сумма продаж ≥ X и количество сделок ≥ Y».

Анализ по периодам. Поддерживается как работа с закрытыми периодами (месяц, квартал, год), так и анализ последних N периодов, например «последние три месяца».

Автоматизация сценариев. Система пересматривает статус по расписанию (раз в неделю, месяц, квартал или год), а также может обновлять его ежедневно при изменении данных в профиле.

«Автоматическая смена статусов — это новый шаг к полной автоматизации партнерских программ. Так наши пользователи могут сосредоточиться на развитии партнерской сети и росте продаж, не тратя ресурсы на рутину», — сказал руководитель PRM Online Сергей Золкин.

Новый функционал снижает нагрузку на менеджеров и устраняет риск ошибок при обновлении статусов. Благодаря настройке правил компании могут адаптировать систему под специфику собственной партнерской программы. Партнеры, в свою очередь, видят свой прогресс и новые возможности по вознаграждению, что напрямую влияет на их мотивацию и активность.