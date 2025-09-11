Cloud.ru открыл бесплатный доступ к модели GigaChat 2 MAX для бизнеса

Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к языковой модели GigaChat 2 MAX от Сбербанка. До 1 ноября 2025 г. GigaChat 2 MAX доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models, подключение возможно по OpenAI‑совместимому API. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

Модель GigaChat 2 MAX, самая мощная модель линейки GigaChat, разработана в России. По результатам теста MMLU-RU GigaChat 2 MAX набрала 80.46 баллов, опередив решения GPT4о (OpenAI) и Claude 2 (Anthropic) на сопоставимых задачах.

GigaChat 2 MAX включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Вся информация, обрабатываемая моделью, хранится исключительно на территории России и обрабатывается в соответствии с требованиями законодательства. Это позволяет применять модель там, где особенно высоки требования к безопасности и точности соответствия контексту русского языка.

На время бесплатного периода действует лимит: 5 млн токенов в месяц на один аккаунт, не более 10 запросов в секунду для каждого приложения. Максимальный размер входного сообщения – 8 Кб.