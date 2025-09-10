В России создана цифровая платформа для управления испытаниями нефтегазового оборудования

Единый оператор испытаний (ЕОИ) запустил цифровую платформу, которая переводит процессы испытаний промышленного оборудования в единый цифровой контур. Решение объединяет заказчиков, производителей и владельцев испытательной инфраструктуры.

Цифровизация отрасли

Рост объема испытаний на фоне импортозамещения выявил системные проблемы: данные об испытательной инфраструктуре хранились разрозненно, процедуры дублировались, а координация занимала недели. Это тормозило внедрение новых технологий и увеличивало расходы на запуск новой продукции на рынке.

Платформа решает задачу через цифровизацию. В ней консолидированы данные об испытательных мощностях, а процессы стандартизированы и автоматизированы. Участники работают в единой системе, результаты испытаний признаются всеми сторонами, что исключает дублирование.

Технологические возможности

Автоматизация полного цикла испытаний: подача заявки, выбор площадки, заключение договора, отслеживание статусов, получение протоколов.

Каталогизация инфраструктуры: более 2000 единиц оборудования зарегистрированы и доступны онлайн.

Доска объявлений ТЭК: открытый модуль для публикации запросов на организацию испытания и изготовление опытных образцов.

Интеграция с LIMS и QMS: поддержка систем управления лабораторными данными и качеством. Это обеспечивает сквозной контроль — от испытаний до сертификации.

Пример применения

После аварийной поломки на заводе производителю потребовалось срочно провести испытания новой детали. Через платформу он выбрал площадку, оформил заявку и получил протокол испытаний. Сервис позволил сократить простой и оперативно вернуть оборудование в работу.

Генеральный директор ЕОИ Сергей Гуреев: «Испытания оборудования — это инструмент управления рисками и качества. Платформа переводит этот процесс в цифровой формат: все участники работают по единым правилам, результаты сопоставимы и доступны онлайн. Это ускоряет вывод технологий на рынок и делает отрасль более предсказуемой».