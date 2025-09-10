Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и технологический партнер компания NtechLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохранении, ЖКХ и строительстве. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Подписи под соглашением поставили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Документ подразумевает сотрудничество в области внедрения технологий ИИ в различных отраслях экономики и социальной сфере. Нейросети помогут повысить эффективность в строительной отрасли и в жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизировать транспортную инфраструктуру. ИИ-технологии также будут применять в городской среде, включая развитие общественных пространств.

Также стороны договорились совместно поддерживать научные исследования и разработки в сфере ИИ.

«Наша цель – сделать Ямал одним из самых передовых и комфортных регионов России. Для этого мы активно внедряем современные решения, включая технологии искусственного интеллекта. Это ключ к повышению качества жизни, безопасности и эффективности в ключевых сферах – таких как здравоохранение, ЖКХ, строительство и охрана общественного порядка. Наше соглашение с NtechLab позволит сразу брать на вооружение лучшие мировые практики, чтобы жители получали услуги высочайшего уровня, а города становились умнее», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Решения NtechLab уже широко представлены в Ямало-Ненецком автономном округе и используются для безопасности городской среды. При этом мы видим широкие горизонты для развития сотрудничества и внедрения ИИ и в другие сферы, что улучшит качество и повысит комфорт жителей региона. Особое внимание мы уделим внедрению цифровых платформенных решений», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.