На семи алюминиевых заводах РУСАЛа внедряется отечественная цифровая система для управления производством

На семи алюминиевых заводах ОК «РУСАЛ» в рамках программы «Сквозная автоматизация» завершается внедрение MES-системы для управления производством на базе российской цифровой платформы ZIIoT от ГК «Цифра». В результате проекта было создано типовое MES-решение для алюминиевых заводов для комплексного информационно-аналитического обеспечения производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Система обеспечивает полный цикл сбора и обработки производственных данных: от поступления технологической информации в реальном времени со всех АСУ ТП предприятий и смежных информационных систем, а также диспетчеризации, до анализа производственных процессов и прогнозирования. Пользователи получают единые инструменты мониторинга параметров, расчетов, визуализации, работы с производственными событиями, ведения журналов и формирования отчетности.

Дополнительно предусмотрены функции оповещения о нарушениях, контроля состояния оборудования и анализа выпуска продукции. Система позволяет оценивать эффективность и результативность производственных процессов, что делает ее универсальным инструментом для повышения прозрачности и управляемости производства.

«Внедрение системы управления производством на семи алюминиевых заводах показало ее работоспособность и соответствие нашим требованиям. Мы продолжаем развивать этот проект и подписали договор на тиражирование решения еще на четырех предприятиях компании. Мы уверены, что этот шаг позволит нам укрепить технологическую независимость и повысить производственную эффективность на ключевых активах РУСАЛа», — сказал Андрей Фаерштейн, ИТ-директор ОК «РУСАЛ».

«Мы ответственно подходим к реализации такого масштабного проекта и благодарим РУСАЛ за доверие. Для нас важно, что российская платформа ZIIoT успешно работает в алюминиевой отрасли. Этот опыт подтверждает кросс-отраслевую специфику платформы и ее значимость для дальнейшего развития цифровизации металлургического производства», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

