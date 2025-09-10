CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Knowledge Space. No-code на больших данных

30 июля 2025 года вышел очередной релиз IBP-платформы Knowledge Space – 1.8. Ключевым направлением развития функционала в новом релизе стала работа с большими массивами данных в режиме no-code.

Напоминаем, что отличительной особенностью Knowledge Space является наличие мощного инструментария no-code, позволяющего настраивать полнофункциональные ИТ-решения без программирования. Развитые возможности no-code конструктора Knowledge Space были подтверждены в том числе тем, что платформа заняла 2-ое место в рейтинге российских no-code платформ 2025 от CNews.

Среди ключевых новинок релиза KS 1.8 можно выделить:

  • Новые таблицы, использующие предварительную постраничную фильтрацию данных на бэкенде. Это обеспечивает производительную работу с практически неограниченными массивами данных.
  • Лёгкие объекты, хранимые в реляционной базе данных и не загружаемые в память при обработке. Позволяют распространить все возможности и преимущества объектно-ориентированной архитектуры на работу с большими данными.
  • Развитие вычислительного движка in-memory и no-code конструктора моделей, которые теперь могут работать с итеративными расчётами циклических зависимостей (данный функционал особенно востребован в металлургии).

Основные новшества KS 1.8 – это:

  • Производительная работа таблиц с практически неограниченными массивами данных
  • Распространение всех преимуществ объектно-ориентированной архитектуры на работу с большими данными (снятие ранее существовавших ограничений)
  • Возможность работы с итеративными циклами (сложный вычислительный функционал, незаменимый в металлургии)

Помимо этого порядка 70-ти улучшений коснулись no-code конструкторов интерфейсов, интеграций, вычислений, бизнес-процессов, ролей, диаграммы Ганта и интерактивных мнемосхем.

Новый функционал будет активно применён в большинстве решений для предприятий нефтегаза, металлургии, химической промышленности, FMCG и ретейла, которые реализуются на платформе Knowledge Space.

