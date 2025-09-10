CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

BPMSoft и GMCS стали партнерами

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft, и GMCS (ГК «МТ-Интеграция»), российский системный интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

В рамках партнерства компании будут развивать комплексные проекты цифровизации на базе low-code платформы BPMSoft, охватывающие как моделирование и оптимизацию бизнес-процессов, так и автоматизацию клиентского опыта. Платформа BPMSoft обеспечивает управление всеми этапами взаимодействия с клиентами: от маркетинга и продаж до сервисного обслуживания и омниканальных коммуникаций. Кроме того, GMCS представит клиентам новые портальные решения и собственные интеграционные проекты на базе BPMSoft.

Аурика Савчук, вице-президент GMCS: «Заказчики рассматривают BPMSoft как полноценную замену западного ПО. Технологическая база BPMSoft надежна и безопасна даже для объектов критической информационной инфраструктуры. А встроенные возможности искусственного интеллекта – это не просто модный тренд, а инструмент для повышения эффективности: цифровые ассистенты, рекомендательные сервисы и другие решения, которые дают реальную ценность бизнесу. Уверены, что сотрудничество откроет новые возможности для развития наших компаний».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Присоединение GMCS к нашей партнерской сети – это расширение возможностей для развития проектов цифровой трансформации в корпоративном сегменте. Мы видим высокий потенциал в совместных инициативах по созданию комплексных решений, объединяющих экспертизу в low-code технологиях и системной интеграции. Такое партнерство позволит предложить клиентам проверенные практики автоматизации и новые инструменты для повышения конкурентоспособности бизнеса».

