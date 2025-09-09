CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Synergetic внедрил сервис MWS Tables для управления данными

МТС Web Services (MWS), входит в цифровую экосистему МТС, сообщает о внедрении платформы MWS Tables в компании «Синергетик». Миграция охватила ключевые процессы бюджетирования и медиапланирования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Synergetic, производитель экологичных средств для ухода за домом, собой и семьей, перевел часть регулярных процессов департамента маркетинга в сервис для командной работы MWS Tables. Теперь в системе ведутся планы и реестры платежей, статьи расходов и бюджеты, отчетность, статистика рекламных кампаний и медиапланы. Всего перенесено восемь взаимосвязанных таблиц, что позволило отказаться от ручного свода Excel-файлов и ускорить согласование финансовой информации.

Также в Synergetic настроена автоматическая рассылка уведомлений о проведенных платежах. Система формирует письма с указанием бюджета, контрагента и суммы, что делает контроль прозрачнее и удобнее для участников процесса.

«Для нас критически важна работа с медиапланами. Ранее все строилось через сводные таблицы, фактически “в морской бой”. Переход на MWS Tables позволил сохранить привычные процессы и даже упростил многие из них. Например, сейчас мы получаем нужные данные одной кнопкой за счет группировок, что сильно упростило работу и позволило сократить время на подготовку планов», — сказал директор по маркетингу и цифровому развитию Synergetic Роман Каган.

«Мы рады партнерству с Synergetic и ценим высокую оценку нашего продукта. Их опыт показывает, что MWS Tables успешно справляется с задачами миграции и автоматизации, помогая бизнесу работать быстрее и прозрачнее. Для нас важно не только подтверждение сильных сторон платформы, но и предложения по развитию — они позволяют точнее выстраивать приоритеты и делать продукт удобнее для всех пользователей», — сказал директор продукта MWS Tables Филипп Герм.

Переход на MWS Tables улучшил взаимодействие между командами и снизил затраты времени на обработку информации. Платформа показала устойчивость при миграции и работе с большими массивами данных.

