CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Makves выпустила новую версию решения для аудита ИТ и защиты данных DCAP

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда»), разработчик решений в области информационной безопасности, объявила о выпуске новой версии решения для аудита ИТ и защиты данных Makves DCAP 5.0. Обновление представляет новый, переработанный интерфейс системы для повышения эффективности работы специалистов ИБ и системных администраторов за счёт новой логики работы с данными и отчетами, более удобной навигации и улучшенной визуализации.

Makves DCAP 5.0 разработано с учётом реальных задач ИБ-подразделений, сокращает время реагирования, упрощает диагностику и повышает надёжность контроля данных. Новый дизайн системы обеспечивает быстрый доступ к ключевым показателям, включая активность пользователей, изменения в групповых политиках и выявленные ИБ-риски.

Интерактивные сводки, расширенный поведенческий анализ и единая лента событий позволяют оперативно выявлять и локализовать инциденты информационной безопасности. Обновленный раздел управления агентами представлен в виде компактной и информативной сводной панели. Здесь отображается общее количество агентов, активные подключения, возникшие ошибки и выполняемые задачи.

Модуль отчётов предлагает новую структуру шаблонов, фильтрацию результатов и автоматическую рассылку. В систему также интегрирован редактор запросов с возможностью отслеживания выполнения в реальном времени и повторного использования.

Другие обновления: обновлённая ролевая модель; полный контроль над задачами агентов из консоли; инспектирование файлов в Jira, Confluence, Gitlab, облачных хранилищах; автонастройка агентов и распределение нагрузки; фильтрация статистики по компьютерам и каталогам; долговременное архивирование событий и резервные базы; отчёты по квотам и быстрорастущим данным; просмотр медиафайлов в интерфейсе системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще