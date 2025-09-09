Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT

Компоненты C3D Vision и C3D Converter внедрены в программное обеспечение PAZL:TAKT — отечественное решение, которое позволяет автоматизировать процесс создания планов горных работ. Модули C3D Vision и C3D Converter входят в состав C3D Toolkt — специализированный инструмент разработки программного обеспечения (SDK), отвечающий за построение, редактирование, визуализацию и конвертацию геометрических моделей. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs.

Команда разработки АИОМ была в поиске программного решения, которое помогает визуализировать, импортировать и работать с горно-геологическими 3D-данными (поверхность карьера, оси дорог, участки добычи, экскаваторы, отвалы, склады и др.) и отвечает следующим требованиям: позволяет работать с интересующими форматами пространственных горно-геологических данных; предоставляет возможности по работе с 3D-данными без необходимости разрабатывать такой функционал; может быть встроено в приложение, написанное с использованием .NET; доступно без ограничений для заказчиков из России.

Компоненты C3D Vision и C3D Converter помогли решить поставленные задачи разработки PAZL:TAKT во время тестирования. Процесс внедрения библиотек состоял из трех основных этапов: интеграция продуктов C3D Labs в существующую архитектуру проекта (процесс происходил бесшовно за счет использования языковой обёртки для языка C#); этап развития функциональности, где основное внимание уделяется реализации предметно-ориентированной логики визуализации настроек и расчетов PAZL:TAKT; фаза полного жизненного цикла, сопровождаемая комплексной поддержкой разработчиков, включая консультации и обновления.

Ключевым результатом внедрения стало создание динамической анимации процессов на основе расчетов ядра PAZL:TAKT, обеспечивающей наглядную визуализацию технологических операций. Были разработаны интерактивные манипуляторы, позволяющие в реальном времени корректировать параметры сценария через интуитивно понятный графический интерфейс. Это решение повысило точность планирования производственных процессов и сократило количество ошибок проектирования за счет мгновенного отображения изменений.

«Стратегическое партнерство с C3D Labs включает участие в программах раннего доступа к обновлениям и адаптацию компонентов C3D Toolkit под специфические требования горнодобывающей отрасли. Это позволяет оперативно внедрять улучшенное 3D-моделирование, анализ интерференций и многопоточную обработку, обеспечивая гибкость решений для задач проектирования и анализа. Интеграция передовых модулей C3D станет основой для создания специализированных инструментов, отвечающих уникальным запросам заказчиков», – сказал Алексей Фатеев, технический директор «АИОМ Технологии».

«АИОМ Технологии лицензировали компоненты C3D Toolkit на специальных условиях для стартапов. Мы увидели большой потенциал как в самой компании, так и в их решении для горнодобывающей отрасли. Для C3D Labs это направление относительно новое, и опыт команды «АИОМ Технологии» подтверждает универсальность компонентов C3D Toolkit для самых разных сфер. Отдельно хотелось бы отметить быстрое внедрение наших инструментов в PAZL:TAKT и очень качественную обратную связь. Мы рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество и совместное развитие функционала, востребованного в горнодобывающей отрасли», – сказал Олег Зыков, генеральный директор C3D Labs.