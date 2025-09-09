CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

EvaWiki — новый инструмент управления знаниями в «Саврус»

Компания «Саврус», разработчик SIEM-систем, начала интеграцию с сервисом EvaWiki для управления базами знаний. Решение позволит оптимизировать работу с базами знаний, сократить трудозатраты на обслуживание коннекторов и повысить операционную эффективность сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК EvaTeam.

Система «Саврус» выполняет постоянный мониторинг работы собственных коннекторов и позволяет удаленно ими управлять, что дает возможность снизить трудозатраты на выполнение наиболее часто встречающихся задач по обслуживанию коннекторов.

В рамках программы цифровой трансформации компания развернула в облаке специализированное программное обеспечение EvaWiki. Внедрение EvaWiki направлено на оптимизацию информационных потоков и повышение операционной эффективности сотрудников «Саврус».

«EvaWiki — не просто платформа для хранения информации, а комплексное решение для трансформации корпоративных знаний в стратегический актив. Мы разработали интеллектуальную систему структуризации данных и встроенные инструменты автоматизации миграции из Confluence. Это позволяет компаниям принципиально изменить подход к управлению документами и знаниями», – сказал управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Березуцкий, Basera Properties: Agile-подход эффективен даже за пределами ИТ

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще