EvaWiki — новый инструмент управления знаниями в «Саврус»

Компания «Саврус», разработчик SIEM-систем, начала интеграцию с сервисом EvaWiki для управления базами знаний. Решение позволит оптимизировать работу с базами знаний, сократить трудозатраты на обслуживание коннекторов и повысить операционную эффективность сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК EvaTeam.

Система «Саврус» выполняет постоянный мониторинг работы собственных коннекторов и позволяет удаленно ими управлять, что дает возможность снизить трудозатраты на выполнение наиболее часто встречающихся задач по обслуживанию коннекторов.

В рамках программы цифровой трансформации компания развернула в облаке специализированное программное обеспечение EvaWiki. Внедрение EvaWiki направлено на оптимизацию информационных потоков и повышение операционной эффективности сотрудников «Саврус».

«EvaWiki — не просто платформа для хранения информации, а комплексное решение для трансформации корпоративных знаний в стратегический актив. Мы разработали интеллектуальную систему структуризации данных и встроенные инструменты автоматизации миграции из Confluence. Это позволяет компаниям принципиально изменить подход к управлению документами и знаниями», – сказал управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.