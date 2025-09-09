CorpSoft24 модернизировал систему «Цифровое снабжение»

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 выводит на рынок усовершенствованную версию своей системы управления корпоративными закупками и снабжением на базе «1С» – «Цифровое снабжение», предназначенной для автоматизации полного цикла закупок. Ключевые преимущества обновленного продукта – поддержка всех участников процесса от инициаторов потребности, специалиста по снабжению до закупочной комиссии и руководства компании, удобная интеграция с другими продуктами платформы «1С». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Система «Цифровое снабжение» предоставляет единое цифровое пространство для проведения всех этапов закупочных процедур: анализа и сбора потребностей, планирования и лотирования, формирования заявки и подготовки закупочной документации, взаимодействия с поставщиками (запроса и рассмотрения предложений и т. д.), выбора победителей, заключения и контроля исполнения договора, претензионной работы.

Для любого участника процесса, в зависимости от его роли, в системе реализовано специализированное рабочее место, где доступны необходимые цифровые инструменты и онлайн-отчетность по ключевым показателям. Например, шаблоны закупочной документации помогают быстро сформировать для каждого вида закупки необходимые документы в электронном виде. Функция анализа остатков позволяет осуществлять работу по планированию закупок на основе точных и актуальных данных. Функция сопоставления рыночных цен дает возможность объективного расчета и обоснования плановой и начальной максимальной цены контракта. Инструмент контроля и учета претензионной работы позволяет формировать историю взаимодействия с поставщиками. Кроме того, участники процесса закупок могут подписывать документы электронной цифровой подписью в том же интерфейсе, не переключаясь на другую систему.

Одним из плюсов системы является цифровизация работы закупочной комиссии – коллегиального органа, который состоит из руководителей высшего звена и отвечает за принятие решений о публикации закупок и утверждении результатов закупочных процедур. «Цифровое снабжение» позволяет члену закупочной комиссии принимать участие в ее заседаниях – изучать материалы, совещаться с коллегами, голосовать – в режиме онлайн. По итогам совещания система автоматически сформирует проект протокола, который участникам остается только утвердить и подписать.

«Цифровое снабжение» имеет статус «1С:Совместимо», что свидетельствует о возможности штатной интеграции с другими продуктами платформы «1С» и стандартными инструментами «1С». Это означает, в том числе, что система «Цифровое снабжение» может синхронизироваться с программными решениями «1С», исключая дублирование информации.

«За счет удобства работы в едином цифровом пространстве: создания и обмена всех необходимых документов в цифровом виде, использования шаблонов закупочных документов, роботизации рутинных функций, настройки уведомлений – существенно снижаются трудозатраты, повышается скорость и производительность персонала служб снабжения. Руководители служб снабжения получают прозрачные и оперативные инструменты управления и контроля над текущими процедурами, в том числе в виде визуализации агрегированной информации на дашбордах и виджетах в режиме реального времени, а инициаторы закупок имеют возможность в любой момент времени иметь полную информацию из системы о статусе выполнения своих закупок», – сказал Олег Крицкий, исполнительный директор компании «Корпрешения» (входит в структуру CorpSoft24).

По его словам, компания благодаря интеграции системы «Цифровое снабжение» с Единой информационной системой в сфере закупок и аккредитованными электронными торговыми площадками, быстрому расчету НМЦК на основании предыдущих закупок и другим автоматизированным функциям повышает эффективность процесса закупок: ускоряет проведение всех этапов, снижает риски и сокращает издержки, обеспечивает непрерывность и прогнозируемость поставок.

Безопасность данных при использовании системы достигается за счет верификации пользователей и четкого разделения ролей и зон ответственности между отделами.

«Наше решение – универсальное, оно подходит как организациям, которые проводят коммерческие закупки, так и тем, чья закупочная деятельность регулируется федеральными законами 223-ФЗ и 44-ФЗ. Система ориентирована в основном на крупных и средних заказчиков, проводящих ежегодно от 300-400 и более закупок, и станет полезным дополнением к существующей ERP-системе. С учетом общей тенденции к автоматизации бизнес-функций, сокращению издержек и оптимизации кадровых ресурсов, мы ожидаем большой спрос на наш продукт. Мы уже реализовали несколько пилотных проектов по его внедрению и ведем переговоры с несколькими компаниями из таких отраслей, как телеком, нефтегаз, дистрибуция, энергетика», – отметил Олег Крицкий.