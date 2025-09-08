Яковлевский ГОК «Северстали» снижает простои с помощью компьютерного зрения

Модель компьютерного зрения контролирует состояние рудоспусков Яковлевского ГОКа (входит в «Северсталь») и помогает снижать простои при транспортировке руды из забоя. Решение разработано «Северсталь Диджитал» совместно с экспертами Яковлевского ГОКа и Центра развития металлургического производства «Северсталь-инфокома». Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Рудоспуски — это вертикальные выработки, по которым руду спускают с добычного горизонта на откаточный. По ним сырье сначала отгружается в полувагоны, чтобы отправиться в бункеры, а затем оттуда поднимается на поверхность. Модель компьютерного зрения анализирует изображения с камер видеонаблюдения на предмет попадания негабаритных предметов на решетки рудоспусков или их переполнения. Ранее это контролировал диспетчер, но из-за его большой загрузки проблемы в рудоспусках обнаруживались с задержкой, увеличивалось время реакции на происшествие, как следствие, фиксировались простои.

Теперь при обнаружении засоров и попадания негабаритных предметов на рудоспуски модель выводит фотографию с уведомлением в универсальный пользовательский интерфейс «Стальной взгляд». Далее диспетчер принимает решение, например, отправить технику для очистки. В результате, благодаря использованию модели в первом полугодии 2025 г. предотвращено 19,3 часов простоев из-за переполненных рудоспусков, а экономический эффект составил 2,9 млн руб.

«Цифровой портфель Яковлевского ГОКа пополнился еще одним решением для оптимизации производственных процессов. Теперь диспетчер может переключиться на более важные процессы, а мониторинг рудоспусков делегировать цифровому помощнику. При создании этого продукта мы столкнулись с некоторыми ограничениями в условиях шахты: отсутствием освещения на рудоспусках, сдвигами камер, ограниченной видимостью, поэтому в ответ разработали компенсирующие алгоритмы. Также при разработке некоторые решения мы использовали впервые, и они будут включены в стандартную функциональность наших программных продуктов», – сказала директор «Северсталь Диджитал» (кластер «Искусственный интеллект») Светлана Потапова.