CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения

Лесопромышленная группа «Свеза» рассказала о запуске промышленной эксплуатации SRM-платформы на базе low-code BPMS. Решение станет ядром цифровой экосистемы закупок компании и позволит перевести их из центра затрат в источник создания ценности. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

К проекту «Свеза» последовательно шла с 2018 г. Период высокой неопределенности и «идеальных штормов» позволил избежать внедрения устаревающих монолитных решений и сделать стратегический выбор в пользу BPMS-платформ нового типа с низкой совокупной стоимостью владения (TCO).

В 2023–2025 гг. компания разработала и унифицировала 23 бизнес-процесса, провела реинжиниринг закупки услуг в ERP. Также «Свеза» реализовала более 50 инициатив по упрощению процедур.

«Мы сделали стратегический выбор в пользу гибкой BPMS-платформы. Это не просто ИТ-инструмент, а инфраструктура, которая позволит нам превратить закупки в функцию, создающую ценность и генерирующую деньги для компании», — отметил Евгений Аверьянов, руководитель направления по методологии и планированию закупок компании «Свеза».

SRM-платформа, уточнил спикер, обеспечивает сквозное управление процессами: от регистрации и скоринга поставщиков до контрактов, заказов и рекламаций. Система бесшовно интегрирована корпоративной ERP, внешней электронной торговой площадкой и поддерживает работу с мобильных устройств и открывает возможности применения process mining.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: