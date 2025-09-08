На рынке появилась новая версия системы для управления персоналом Neon HRM 2.0

Компания Nexign («Нэксайн») выпустила новую версию Neon HRM, комплексной системы, предназначенной для цифровизации процессов по управлению персоналом. Цель обновления — предоставить более комфортный пользовательский опыт, возможности сбора углубленной аналитики по HR-процессам, а также продвинутое управление корпоративным обучением, процессами целеполагания и оценки. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В личном кабинете появилась навигация по разделам, в которых собраны все важные элементы жизни сотрудника в компании: «Обо мне», «Цели», «Коллеги», «Мои финансы», «Руководителю», «Сервисы», «Обучение», «Задачи». Каждый раздел наполняется виджетами; так, в разделе «Цели» это могут быть «Мои цели развития», «Мои рейтинги», «Инструменты развития», «Мои компетенции». Администратор системы может настроить как список и вид разделов, так и количество виджетов в них — добавить необходимые и скрыть ненужные.

Каждый виджет помогает визуализировать данные для сотрудника, руководителя и HR. Так, например, полную картину по своему доходу и его источникам работник может получить во вкладке «Мои финансы»: в ней доступны виджеты «Общий доход», «Расчетный лист», «Статистика дохода», «Премия», «Текущие условия», «Зарплатный проект».

Во вкладке «Сервисы» отображается информация об HR-услугах, которые предоставляет компания: в ней сотрудник отслеживает оформленные заявки на отпуск или больничный, информацию о страховании, доступных в кафетерии льгот опциях. Кроме того, появилось больше вариантов визуализации оргструктуры, включая древовидную.

Обновился дизайн раздела «Руководителю»: все организационные аспекты управления командой также собраны в одной вкладке. Раздел может включать виджеты «Требующее согласования», «Заявки подчиненных», «Карты целей подчиненных», «Компетенции подчиненных», «Календарь отсутствий и отпусков» и др.

Главная цель обновления личного кабинета — скорость работы и удобство: через единое меню можно перейти в другие разделы системы, а в каждом разделе с помощью виджетов в наглядной форме отслеживать все вопросы, связанные с работой.

Собирать аналитику в Neon HRM 2.0 стало проще — в каждом модуле доступны улучшенные наборы отчетов. С их помощью можно в любой момент получать структурированные и актуальные данные о кадровом составе, вовлеченности сотрудников и HR-процессах. Так, в модуле «Цели» есть отчеты по статусам целей сотрудников в рамках годового цикла целеполагания, в модуле «ИПР» — по планам развития, а в модуле «Обучение» — по прохождению, доходимости и результатам обучений. Отчеты помогают строить прогнозы, разрабатывать и корректировать стратегии развития персонала.

В модуле «Обучение» теперь также есть возможность группировать учебные материалы в курсах, настраивать их структуру и создавать матрицу (траекторию) обучения сотрудников — это ценный инструмент для регулярного обязательного обучения и комплексного управления карьерным развитием. Интеграция между модулями позволяет добавлять курсы из модуля «Обучение» в виде задач в план адаптации сотрудника, ИПР, в план карьерного развития.

В блоке управления эффективностью сотрудников можно настроить каскадирование целей: показана связь целей сотрудника и руководителя, а взаимосвязи на уровне всей компании отображены в виде иерархии. Стала доступна калибровка целей, то есть присвоение сотруднику итогового рейтинга эффективности на основании данных из других модулей системы («Целеполагание», «ИПР», «Оценка 360»). В модуле предусмотрен автоматический расчет такого рейтинга для каждого сотрудника, а правила расчета задает администратор; настраиваются также процессы корректировки и согласования рейтинга, правила ранжирования сотрудников. Кроме того, на платформе предусмотрен сквозной процесс целеполагания, оценки и премирования, который позволяет сотруднику понимать свои цели, критерии их оценки и размер премии, которую он может получить. Цели в платформе могут выставляться по всем лидирующим мировым методологиям KPI, MBO и OKR.

«Мы как разработчик HRTech-решения замечаем рост пользовательских ожиданий относительно корпоративного ПО. Это объяснимо, ведь сейчас уже помимо администратора такими продуктами пользуются и руководители, и рядовые сотрудники. Люди привыкли к удобству и скорости окружающих их бытовых сервисов и закономерно оценивают корпоративные инструменты с тех же позиций; недружелюбные интерфейсы и непонятные пользовательские сценарии скорее отпугнут их, чем вызовут желание разобраться. Единой точкой входа в такой человекоцентричной HR-системе становится личный кабинет — единый профиль сотрудника, в котором консолидируется вся актуальная информация. Такой формат делает взаимодействие понятным для пользователей и одновременно дает руководителям возможность принимать взвешенные, основанные на данных решения. Удобные и современные HR-инструменты становятся не только частью Employee Value Proposition и важным элементом стратегии по привлечению и удержанию персонала, но и инструментом для принятия стратегических HR-решений», — сказала Марта Леман, директор по развитию и разработке Neon HRM.

Решение соответствует требованиям ФСТЭК, и команда разработки продолжает усиливать защиту данных. В последнем релизе обновлены используемые компоненты, а также внедрен прозрачный учет всех сторонних элементов в составе ПО. Это снижает юридические и репутационные риски для клиентов. В планах развития Neon HRM до конца года — расширить также и возможности для автоматизации HR-задач: в решении появится функциональность для управления премированием, пересмотра зарплат, KPI-менеджмента, а также рекомендательные ИИ-модели.