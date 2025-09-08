CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«МТВ-Транс» вдвое ускорил процессы бюджетирования с «1С-Рарус:Финансовый менеджмент»

Транспортная компания «МТВ-Транс» (ООО «Регион-Экспресс») внедрила систему бюджетирования на базе «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Процессы подготовки финансовой отчетности ускорились в два раза. Экономия трудозатрат при формировании ежемесячных фактических бюджетов составляет 40 рабочих часов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус»

«МТВ-Транс» (ООО «Регион-Экспресс») — транспортная компания из Калуги. Компания перевозит грузы собственным и привлеченным транспортом, а также занимается экспедированием грузов. Собственный автосервис «МТВ-Транс» оказывает услуги технического обслуживания и ремонта.

С ростом бизнеса у транспортной компании возникла потребность модернизировать процессы бюджетирования. Для ведения регламентированного учета «МТВ-Транс» использует решение «1С:Бухгалтерия», однако до старта проекта сбор и консолидацию данных вели в электронных таблицах. Процесс бюджетирования отнимал много времени, не было возможности оперативно отслеживать текущее финансовое состояние компании.

Чтобы подобрать специализированный инструмент ведения финансового управленческого учета руководство «МТВ-Транс» обратилось в компанию «1С-Рарус». Эксперты рекомендовали «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3. Бюджетирование + Казначейство + МСФО» как наиболее оптимальное решение — гибкое в настройке и способное автоматически синхронизироваться с учетными системами компании.

После анализа первичных данных о финансовой структуре и текущих процессах бюджетирования, специалисты «1С-Рарус» провели онлайн-обучение для финансового департамента компании. На примере реальных данных - выбранных подразделений и статей расходов - настроили в системе автоматический сбор отчетности. Опираясь на пример сквозного процесса бюджетирования, специалисты «МТВ-Транс» самостоятельно масштабировали настройки на остальные подразделения и статьи.

Результаты внедрения «1С-Рарус:Финансовый менеджмент. Бюджетирование + Казначейство + МСФО»

Централизованная система обеспечивает подразделениям компании постоянный доступ к актуальным данным по состоянию бизнеса. Интеграция с «1С:Бухгалтерия 8» и автоматизация формирования бюджетов исключают потерю информации, данные становятся доступны сразу после проведения операций.

Трудозатраты сотрудников компании на сбор и внесение фактических данных для формирования бюджетов сокращены на 40 часов в месяц. Руководители получили возможность оперативно формировать бюджеты подразделений, значительно ускорилась консолидация мастер-бюджета.

Сроки формирования отчетности сократились в 2 раза: финансисты сводят данные за 1-2 дня вместо прежних 2-4 дней. Система предупреждает об отклонениях бюджета, позволяя быстро выявлять расхождения. Руководство компании оперативно получает достоверную финансовую аналитику для принятия решений.

Вера Владимировна Денисевич, финансовый директор «МТВ-Транс»: «С помощью специализированного решения “1С-Рарус” мы усилили контроль над движением денежных потоков. Сокращены риски кассовых разрывов. Система заранее прогнозирует потребность в средствах, предотвращая критические ситуации с ликвидностью. В ближайшее время вместе с “-Рарус” планируем внедрить готовые шаблоны отчетности, которые будут подгружать финансовые данные автоматически, что сделает процесс бюджетирования еще удобнее и быстрее».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: