«МойОфис» разработал новое решение для «Абсолют Банка»

«МойОфис», продуктовая технологическая ИТ-компания, объявляет о внедрении мессенджера для корпоративных коммуникаций Squadus в ИТ-инфраструктуру акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк». Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Проект внедрения предполагал не только разворачивание мессенджера на серверах и рабочих станциях сотрудников банка, но и интеграцию Squadus с высокозащищенным почтовым сервером. С помощью Bot SDK, также предоставленного клиенту, представители ИТ-департамента «Абсолют Банка» смогли дополнить функциональность существующей системы электронной почты через создание ссылок на предстоящие конференции Squadus. Такое решение демонстрирует новый подход «МойОфис» к развитию продуктов – реализацию сквозных сценариев и создание удобных связей между приложениями, которые помогут пользователям решать комплексные задачи.

Группа разработки банка совместно со специалистами «МойОфис» смогла реализовать интеграцию в максимально возможном объеме – пользователи получили возможность не только создавать ссылки, но и затем использовать их при редактировании календарных событий. Так, в случае добавления и удаления участников встречи или при изменении самой конференции, ссылка на нее может оставаться прежней. Также были реализованы и преднастройки – при добавлении ссылки на встречу пользователи могут добавить комнату ожидания или задать пароль для конференции.

Реализованный проект внедрения мессенджера показал, что Squadus интегрируется в стороннее почтовое решение. Следуя разработанной «МойОфис» методологии, представители «Абсолют Банка» смогли настроить кастомную интеграцию и обеспечить ее корректную работу в контуре банка в течение трех недель.

Помимо интеграции с существующим почтовым решением, представителям «Абсолют Банка» требовалось обеспечить и возможность проведения вебинаров для сотрудников.

Лицензионная политика «МойОфис» не накладывает ограничений на количество используемых заказчиками серверов, что позволило ИТ-специалистам банка провести внедрение в несколько этапов: сначала развернуть ограниченное количество лицензий в тестовом контуре на отдельном сервере и провести проверку решения на безопасность, а затем осуществить внедрение продукта уже в основном рабочем контуре.

«Команда «МойОфис» в реальном партнерстве с ИТ-подразделением банка смогла создать под наши задачи и требования действительно оптимальный продукт, совмещающий удобство и бизнес-функциональность. Интеграция с действующей инфраструктурой банка прошла успешно во многом благодаря гибкой реакции на запросы заказчика и скорости реализации проекта со стороны разработчика решения», — отметила Светлана Растопшина, заместитель председателя правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

«Российские банки – мировые лидеры по вводу в эксплуатацию передовых программных продуктов как для клиентов, так и для собственного использования. Выбор Абсолют Банком решений «МойОфис» – лучшее подтверждение того, что наши технологии превосходят прочие решения по функциональности и безопасности и в полной мере отвечают высочайшим требованиям финансовой индустрии», — сказал Вячеслав Закоржевский, генеральный директор «МойОфис».

Поставщиком лицензий и сертификатов выступила компания «Алсофт-Центр», которая обеспечила сопровождение сделки. В рамках сотрудничества партнер привлек платформу «Хаб Знаний МойОфис» для обучения инженеров банка, что позволило сотрудникам адаптироваться к администрированию новых инструментов корпоративной коммуникации.

«Внедрение Squadus в ИТ-инфраструктуру «Абсолют Банка» в очередной раз показало, насколько важно выбирать решения, адаптированные под требования бизнеса. Наша роль заключалась не только в поставке лицензий, но и в координации интеграции, обучении сотрудников и обеспечении технической поддержки. Благодаря слаженной работе команды, сотрудники банка получили надежный инструмент для корпоративных коммуникаций», — сказала Анна Палкина, коммерческий директор «Алсофт-Центр».