«Авито Работа»: количество вакансий с требованием владения ИИ в России выросло на 60% за летний период

Аналитики «Авито Работы» изучили требования работодателей к соискателям за летний период и выяснили, каким специалистам важно иметь навыки работы с ИИ. Оказалось, что компании чаще всего ждут базового знания нейросетей от менеджеров по продажам, маркетологов и ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Знание нейросетей становится ключевым навыком и конкурентным преимуществом для специалистов ряда профессий. Аналитики Авито Работы выяснили, что в летний период 2025 г. вакансии с таким требованием чаще всего размещали работодатели из сферы финансов. На втором месте — отрасль маркетинга, рекламы и PR. И замыкают тройку лидеров — технологические компании.

«Все больше работодателей при подборе сотрудников обращают внимание на знание нейросетей. За июнь-август 2025 года количество вакансий с упоминанием навыков ИИ в России выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а работодатели стали предлагать уверенным пользователям ИИ в среднем на 18% больше, чем год назад. Нейросети активно используют в компаниях из разных отраслей, потому что этот инструмент позволяет сотрудникам автоматизировать рутинные операции, выполнять свою работу быстрее и качественнее, освобождает время для решения творческих и стратегических задач», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Работодатели чаще всего ждут навыков работы с искусственным интеллектом от менеджеров по продажам. Такие специалисты используют нейросети для выполнения типовых операций: заполнения CRM-систем, автоответов в чатах, подготовки документов на основе шаблонов, формирования и отправки счетов и коммерческих предложений, напоминания клиентам об оплате и составления персонализированных предложений. Летом 2025 г. работодатели предлагают менеджерам по продажам со знанием ИИ в среднем 102 791 руб. в месяц. Итоговый заработок менеджеров по продажам зависит от ряда факторов:

В первую тройку самых востребованных специалистов со знанием нейросетей также входят маркетологи и работники ИТ-сферы. Маркетологи используют ИИ для автоматизации следующих задач: анализа большого массива данных о клиентах, создания контента, текстов, изображений и видео, персонализации предложений и автоматизации рекламы. ИТ-специалисты поручают искусственному интеллекту оптимизацию рутинных процессов: сложные вычисления и аналитику больших данных, обучение языковых моделей.