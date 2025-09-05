CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ПМХ-Инфотех» получил патент на программу для определения качества металлолома

«ПМХ-Инфотех» получил свидетельство Реестра программ для ЭВМ от Федеральной службы по интеллектуальной собственности на решение для «Промсорт-Калуги», позволяющее автоматически определять процент засора лома при выгрузке из вагонов и автотранспорта. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Разработка цифрового сервиса на «Промсорт-Калуге» началась в 2024 г. Система на базе ИИ с высокой точностью определяет соответствие качества сырья заданным требованиям и позволяет отслеживать операции в режиме реального времени. Такое решение помогает снизить риск попадания нежелательных или опасных предметов в переплавку и контролирует качество сырья.

Сейчас специалисты «ПМХ-Инфотех» масштабируют решение для ревдинской площадки завода «Промсорт-Урал».

