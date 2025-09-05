CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Ко Дню города Челябинска МТС усилила покрытие LTE в любимых местах южноуральцев

МТС подготовила LTE-сеть в Челябинске и увеличила ее емкость в популярных у южноуральцев прогулочных зонах, которые станут площадками проведения фестивалей и концертов в честь Дня города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила покрытие сети на Кировке, набережной реки Миасс, в том числе в Саду камней и Арт-сквере, на площади у торгового центра, в парке Гагарина и на других территориях. Программа, празднования Дня города Челябинска, продлится до 20 сентября 2025 г. и затронет также Ленинский, Металлургический, Тракторозаводский и Калининский районы. Благодаря быстрому интернету участники событий и зрители смогут делиться впечатлениями в мессенджерах, выкладывать выступления артистов и видео праздничного фейерверка в социальные сети.

«Мероприятия в честь дня рождения Челябинска всегда востребованы не только у местных жителей, но и у гостей из других городов Южного Урала. Несмотря на то, что сигнал сотовой связи в этих локациях уже есть, мы посчитали необходимым увеличить емкость сети. Это позволит всем зрителям пользоваться привычными цифровыми сервисами на загруженных площадках, где одновременно собирается большое количество абонентов. Наличие связи и стабильного интернета обеспечивает комфорт и безопасность посетителей», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: