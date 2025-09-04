Wellsoft интегрирует общедомовые чаты в российском мессенджере Max в свою платформу для УК

Компания Wellsoft, разработчик решений для цифровизации ЖКХ, объявила о начале интеграции национального мессенджера Max с платформой Wellsoft Elements, которую используют управляющие компании для автоматизации управления жилыми домами и коммуникации с жителями. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

Актуальность интеграции

Согласно новым требованиям законодательства, общедомовые чаты между УК и жителями должны быть перенесены в мессенджер Max. Для управляющих компаний, работающих на платформе Wellsoft Elements, будет внедрено обновление — интеграция Max с платформой для УК и мобильным приложением жителя.

Как это будет работать?

В мобильном приложении для жителей появится раздел «Чат дома» на главном экране. При нажатии на него пользователь автоматически перейдет в чат своего дома в мессенджере Max — без необходимости искать его вручную.

«Наша цель — сделать переход на Max комфортным для всех участников. Интеграция с Wellsoft Elements позволит УК продолжить работу в обычном режиме, а жителям — не тратить время на поиск чата вручную. Все будет доступно в привычном интерфейсе», — отметил Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Внедрение новой функциональности запланировано на IV квартал 2025 г. Дополнительная информация будет опубликована на официальном сайте компании.