В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Samsung Galaxy S25 FE

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа смартфона Samsung Galaxy S25 FE. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 54,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Galaxy S25 FE с функциями Galaxy AI и улучшенной камерой открывает доступ к ключевым возможностям флагманов.

ИИ-функции флагманского уровня: Galaxy AI нового поколения обеспечивает работу мультимодальных ассистентов и персонализированных рекомендаций, при этом гарантируя безопасность данных благодаря технологии Knox Enhanced Encryption Protection (KEEP).

ИИ для творчества: новый алгоритм ProVisual и усовершенствованная 12 МП фронтальная камера создают впечатляющие селфи с минимальным уровнем шумов. Функция «Умный редактор» (Generative Edit) предлагает умные подсказки по удалению лишних объектов и заполнению фона.

Высокая производительность: Galaxy S25 FE создан для продолжительной работы — с аккумулятором 4900 мАч, увеличенной испарительной камерой и укрепленной рамкой из армированного алюминия.

Galaxy S25 FE разработан для раскрытия творческого потенциала своего пользователя. Смартфон оснащен передовыми инструментами на базе искусственного интеллекта, такими как «Умный редактор» (Generative Edit) и «Мгновенная замедленная съемка» (Instant Slow-mo). Благодаря алгоритму ProVisual обновленная фронтальная камера на 12 МП выводит качество селфи на новый уровень детализации. Аккумулятор емкостью 4900 мАч и увеличенная более чем на 10% испарительная камера обеспечивают плавную и бесперебойную работу, а поддержка 45-ваттной сверхбыстрой зарядки помогает творить, наслаждаться контентом и всегда оставаться на связи.

Бесшовный повседневный опыт с поддержкой ИИ

Встроенный Galaxy AI, оптимизированный с помощью One UI 8 и мультимодальных ИИ-инструментов, способных учитывать визуальный контекст, голосовые команды и действия пользователя, дает пользователям возможность взаимодействовать с устройством легко и естественно. Объединение голосового ввода, сенсорного управления и визуального анализа повышает эффективность и упрощает решение повседневных задач.

Gemini Live с поддержкой мультимодального ИИ распознает предметы с помощью камеры, позволяя устройству «видеть» то, что видит пользователь, и легко отвечать на контекстные вопросы. Например, если нужно решить, что взять в поездку, достаточно навести камеру на два комплекта одежды и спросить: «Какой вариант лучше подойдет для погоды в Сеуле?». Gemini даст понятный ответ, который пригодится в повседневной жизни.

«Статус-виджет» (Now Bar) в нужный момент показывает полезную информацию прямо на экране блокировки. Он отображает актуальные обновления и может быть настроен для вывода уведомлений, музыки, режимов и сценариев и многого другого. Сводка «Мой день» (Now Brief) в течение дня формирует персонализированные сводки и рекомендации, включая информацию о пробках, напоминания, события календаря и обзор физической нагрузки.

С функцией «Обвести и найти» (Circle to Search) от Google подсказки в играх появляются ровно тогда, когда они нужны. Достаточно обвести объект или задание на экране — и получить советы и тактики во всплывающем окне, не прерывая процесс.

Эти интеллектуальные инструменты созданы для повышения качества коммуникации, роста продуктивности и упрощения ежедневных сценариев взаимодействия, при этом они гибко адаптируются под индивидуальные потребности каждого пользователя. Все они находятся под надежной защитой для персонализированных ИИ-функций.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) создает внутри защищенной области устройства зашифрованные, выделенные хранилища, где каждое приложение имеет доступ только к своим данным. KEEP поддерживает алгоритм Personal Data, чтобы личные данные оставались исключительно на устройстве и были защищены с помощью Knox Vault. Вместе эти решения обеспечивают конфиденциальность в условиях стремительно меняющегося цифрового мира.

Создан для раскрытия творческого потенциала

Galaxy S25 FE предлагает улучшенный опыт съемки благодаря последним ИИ-функциям алгоритма ProVisual и обновленной фронтальной камере 12 МП, которая делает выразительные селфи с впечатляющей детализацией. Устройство также расширяет возможности ночной съемки: режим снижения шума повышает качество снимков в условиях ограниченной освещенности, а режим Super HDR для видео передает реалистичные цвета и контраст. «Фото-ассистент» (Photo Assist) расширяет возможности редактирования на устройстве, помогает раскрыть творческий потенциал пользователя и воплощать идеи в жизнь.

«Умный редактор» (Generative Edit) автоматически определяет прохожих на заднем плане фотографии и рекомендует, что удалить, избавляя от необходимости вручную выделять и редактировать объекты. А «Портретная студия» (Portrait Studio) позволяет создавать персонализированные аватары с более реалистичными выражениями лица.

С функцией «Мгновенная замедленная съемка» (Instant Slow-mo) пользователи могут заново пережить любимые моменты видео, замедляя любой клип всего одним касанием.

Функция «Удаление шумов» (Audio Eraser) предлагает удобный способ очистки видео от внешних шумов. Она изолирует отдельные участки аудио, например, голоса, музыку, ветер, звуки природы, шум толпы и помехи на фоне, и предоставляет пользователям возможность выбрать, что сделать тише, а что полностью удалить. «Быстрый монтаж» (Auto Trim) на Galaxy S25 FE упрощает процесс редактирования видео, автоматически выбирая лучшие моменты из отснятого материала.

Надежная производительность, утонченный дизайн

От повседневных задач до творческой работы — Galaxy S25 FE оптимизирует каждое взаимодействие. Устройство обеспечивает выдающуюся производительность, будь то потоковое воспроизведение, многозадачность или редактирование.

Аккумулятор емкостью 4900 мАч отлично справляется с повседневными задачами, а сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт продлевает время использования и уменьшает время подзарядки.

ИИ-функции работают еще плавнее благодаря увеличенной более чем на 10% испарительной камере, которая обеспечивает эффективное охлаждение.

Galaxy S25 FE представлен в фирменном дизайне серии Galaxy S25: тонкий, легкий корпус, который удобно лежит в руке.

6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавную и яркую картинку, а новая усиленная металлическая рамка из алюминия повышает прочность и придает утонченный вид.

Galaxy S25 FE сохраняет культовый дизайн серии Galaxy S, но привносит в него нотку индивидуальности. Телефон представлен в насыщенных и одновременно лаконичных цветах — Синем, Голубом, Черном и Белом.

Galaxy S25 FE будет поддерживать обновления операционной системы и безопасности на протяжении 7 лет, что обеспечивает оптимизированную работу устройства на долгие годы.

Интерфейс One UI 8 будет доступен на большем числе устройств, в том числе на всей линейке Galaxy S25, с обновлениями, которые стартуют уже в этом месяце.

Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Samsung Galaxy S25 FE 8/256 — 54,99 тыс. руб.; Samsung Galaxy S25 FE 8/512 — 59,99 тыс. руб.