В Fix Price 50% кандидатов на линейные позиции отбирает робот-рекрутер Vocamate AI

Компания Fix Price запустила роботов-рекрутеров для массового подбора в декабре 2022 г. и уже в 2023 г. роботы отбирали 23% от общего числа кандидатов на линейные позиции в Fix Price. В 2025 г. эффективность выросла в два раза по сравнению с 2024 г.: теперь робот направляет на собеседование 50% кандидатов. Об этом CNews сообщили представители Prof IT.

Такого результата удалось достичь благодаря использованию искусственного интеллекта, расширению каналов и источников поиска кандидатов, оптимизации процесса взаимодействия с кандидатами. Комплексное решение полностью автоматизирует подбор и коммуникации с кандидатами.

Эту работу Fix Price провел со своим технологическим партнером – компанией Prof IT, которая занимается разработкой разговорных ассистентов на основе искусственного интеллекта. Виртуальные рекрутеры разработаны на платформе Vocamate AI и сочетают функции разговорных и RPA-роботов.

Роботы не только общаются с кандидатами, но и автономно решают широкий ряд задач: подбирают резюме в разных источниках, общаются по телефону и в чатах, самостоятельно запускают исходящие обзвоны, обрабатывают входящие запросы, получают и вносят данные в системы и многое другое.

«За два с половиной года компания открыла около 1,9 тыс. собственных новых магазинов. Наш робот-рекрутер стал настоящим помощником команды HR. Благодаря использованию искусственного интеллекта, мы можем не «раздувать» штат HR-отдела, а наших специалистов освободить от выполнения рутинных операций, занять более интересными задачами и дать возможность карьерного роста», – сказал Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price.

Роботы обучены на реальных методах отбора, поэтому они обеспечивают максимальное качество оценки кандидата и предотвращают ошибки.

В системе полностью автоматизированы повторные контакты. Если кандидат пропускает собеседование, робот связывается с ним повторно, предлагая альтернативное удобное время встречи. Робот направляет кандидату приглашение, а рекрутер видит отчет о контакте в базе данных.

Роботы самостоятельно выясняют, готов ли претендент рассмотреть предложение о работе и рекомендует наиболее близкие к месту жительства вакансии в магазинах сети.

«Сегодня искусственный интеллект является единственным эффективным решением для массового найма. Виртуальные рекрутеры за считанные минуты анализируют тысячи вакансий и одновременно обзванивают сотни кандидатов, заполняя воронку необходимым количеством соискателей. Время реакции бота на отклик составляет меньше 1 минуты, что позволяет компании мгновенно реагировать на заинтересованных кандидатов и запускать их в процесс найма», – сказал Сергей Четвертаков, генеральный директор Prof IT.