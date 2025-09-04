CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Robowizard запустила серийное производство позиционеров для промышленных роботов в Санкт-Петербурге

Компания Robowizard начала серийный выпуск собственной линейки позиционеров — устройств, которые вращают и наклоняют заготовки, помогая промышленным роботам выполнять операции с максимальной точностью. Производство организовано в Санкт-Петербурге.

Позиционеры входят в число наиболее востребованного оборудования для гибкой автоматизации предприятий. Они способны точно поворачивать и наклонять тяжелые заготовки во время таких операций как сварка, покраска, сборка, механическая обработка и 3D-печать металлических изделий методом наплавки. Позиционеры облегчают доступ инструмента робота к труднодоступным участкам изделий. Среди других преимуществ использования устройств — экономия места, упрощение программирования и расширение технических возможностей производства.

Позиционеры Robowizard могут поставляться в стандартной конфигурации или изготавливаться на заказ — для максимального соответствия индивидуальным потребностям заказчика. Устройства управляются контроллером робота, что позволяет синхронизировать их движения и обеспечить необходимую точность и производительность.

Robowizard выпускает одноосевые позиционеры, способные поворачивать заготовки, и двухосевые — которые могут не только поворачивать, но и наклонять детали под нужным углом. Грузоподъемность позиционеров составляет от 250 до 1000 кг. Кроме того, компания изготавливает модули линейного перемещения – они позволяют роботам передвигаться в пространстве по прямой, тем самым расширяя зону их досягаемости.

Модульная конструкция позиционеров обеспечивает простоту их модификации и адаптации к новым производственным задачам путем замены отдельных блоков. Например, одноосевой позиционер можно превратить в двухосевой или увеличить его максимальную грузоподъемность.

«В рамках стратегии по созданию отечественных роботизированных решений мы разработали линейку позиционеров, которые планируем не только поставлять как самостоятельные продукты, но и использовать в наших модульных решениях ArcWizard для роботизации сварки. Мы уже перешли на отечественное сварочное оборудование и создали собственное программное обеспечение для управления такими системами, а разработка позиционеров и модуля линейного перемещения стала новым шагом к увеличению доли отечественных компонентов. Конечная цель — максимальная локализация робототехнических систем ArcWizard», — отметил заместитель директора компании Robowizard Роман Тимофеев.

Производство собственных позиционеров Robowizard стало возможным благодаря накопленному опыту работы с оборудованием лучших мировых производителей, формированию компетенций для собственных разработок и сотрудничеству с отечественными предприятиями, выполняющими высококачественную металлообработку. Среди партнеров петербургские компании: МО «Торус» (изготовление точных и габаритных деталей), «Провэлд» (резка, гибка и сварка металлоконструкций), «ДимаксМеталл» (изготовление корпусов позиционеров, покраска), «Вентура» (изготовление объемных металлоконструкций, резка, сварка и покраска).

