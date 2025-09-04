CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила мобильный интернет в Куйбышеве и Барабинске

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты перераспределили частоты в пользу стандарта LTE в Куйбышеве и Барабинске. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи жители и гости Барабинска и Куйбышева смогут почувствовать в разных районах населенных пунктов. Здесь усовершенствовали покрытие за счет рефарминга — отключения 3G и перевода освободившихся частот на более современный LTE.

«Мы переводим частоты для повышения цифрового комфорта жителей региона. Мощностей 3G не хватает в нынешних реалиях, когда пользователям необходимо загружать видео в формате 4K, вести прямые трансляции, много общаться, играть в онлайн-игры. Для всего этого нужен современный стандарт LTE. Мы планируем полностью завершить перевод всех диапазонов, работающих в стандарте 3G в Новосибирской области, на современный LTE до конца 2025 года», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

