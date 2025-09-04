Компания «Электрорешения» (бренд EKF) внедрила автоматизацию АВР в систему энергоснабжения хлебозавода

Оптимизация производственных процессов − один из эффективных способов преодоления последствий кризиса. Именно им воспользовался крупный хлебозавод в Московской области и внедрил автоматизацию АВР в систему энергоснабжения. За основу взято типовое решение, созданное инженерами компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения комплекса использованы программируемые контроллеры PRO-Logic, которые отвечают за автоматизацию системы. Эти устройства отлично зарекомендовали себя в управлении распределением энергии, системами HVAC, водоснабжением, освещением, конвейерами, станками, котлами и прочими технологическими и производственными процессами. Для визуализации процессов и удобного ручного управления установлены панели оператора PRO-Screen.

В проекте также задействованы автоматические выключатели в литом корпусе ВА-99М с моторным приводом, которые легко интегрировать в системы диспетчеризации, контроля энергопотребления и удаленного мониторинга, релейная автоматика, блоки питания, многофункциональные измерители и модульное оборудование из обновленной линейки Proxima.

Представители различных сфер производства используют данное решение в готовом виде или кастомизируют под индивидуальные потребности, чтобы быть уверенными в бесперебойности энергоснабжения на объекте.