ГК ICL запускает производство линейки модульных ЦОДов ICL DataCube

Группа компаний ICL объявляет о старте серийного производства собственной линейки модульных центров обработки данных (МЦОД) – ICL DataCube. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

ГК ICL обладает опытом в строительстве ЦОДов и понимает, что наряду с капитальными решениями, бизнесу все чаще требуются быстровозводимые модульные ЦОДы. Например, когда существующая инфраструктура ЦОД не готова принять новые вычислительные мощности, отсутствует подходящее помещение или требуется быстрое развертывание резервного ЦОДа. Тем самым, было принято решение применить опыт в капитальных ЦОДах для разработки и создания модульных решений, которые отвечают современным требованиям.

Компания предлагает готовые комплексные решения в области обработки данных для размещения от 5 до более 64 ИТ-стоек — модульные ЦОД ICL DataCube. Решение предназначено для предприятий, стремящихся оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру и повысить эффективность работы. Модульный подход обеспечивает легкость в расширении, снижение капитальных затрат и улучшение надежности систем. МЦОДы готовы выполнять функции основного или резервного ЦОД и легко масштабируются по мере роста бизнеса.

ICL DataCube представляет собой модульное решение, которое позволяет компаниям адаптировать свои инфраструктуры под изменяющиеся требования. Данный подход может быть интегрирован в существующую инфраструктуру, что позволяет минимизировать время простоя и снизить затраты на внедрение.

«Запуск ICL DataCube — это важный шаг в развитии нашей компании и ответ на запросы рынка на более быстровозводимые и эффективные решения для обработки данных, — отметил Дмитрий Маруллин, руководитель направления МЦОД. — Мы уверены, что наши заказчики оценят преимущества, которые предоставляет наша линейка модульных ЦОДов, и смогут значительно повысить свою конкурентоспособность».

Решение ориентировано на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ компаний любого масштаба. Оно позволит клиентам сократить сроки реализации проектов, уменьшить расходы на обслуживание инфраструктуры и обеспечить высокий уровень безопасности данных. ГK ICL реализует проекты строительства ЦОДов, в том числе и модульных, на территории всей страны, обеспечивая техническую поддержку клиентов на всех этапах сотрудничества.