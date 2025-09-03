Цифровизация Южного Урала: «МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе региона

«МегаФон» запустил новое оборудование в Магнитогорске, а также в поселках Черемшанка и Березовый мост Челябинской области. Теперь жители крупного промышленного города и более тысячи селян могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с для работы, обучения и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое обновление затронуло владельцев участков в СНТ «Строитель-3» и «Строитель-4» Магнитогорска. Теперь у садоводов появилась возможность звонить близким по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука, смотреть видео в высоком качестве, а также оперативно пользоваться необходимыми услугами онлайн.

Помимо этого, новые телеком-объекты запустили для жителей поселков Черемшанка в Верхнем Уфалее и Березовый мост в Саткинском районе. Жители этих небольших населенных пунктов могут пользоваться порталом «Госуслуги», смотреть цифровое телевидение, быстро находить нужную информацию, вызвать такси или обращаться в экстренные службы. Это сделает жизнь за городом еще комфортнее и безопаснее.

«Запуск новых базовых станций — это не просто техническое обновление сети, а реальный вклад в качество жизни южноуральцев. Благодаря этому наши абоненты получают доступ к образовательным и развлекательным сервисам, могут полноценно пользоваться всеми возможностями цифрового мира и оставаться на связи с близкими», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В 2025 г. оператор уже запустил новые базовые станции в Магнитогорске: весной связь была улучшена в районе городского курорта «Притяжение». В общей сложной специалисты «МегаФона» модернизировали и построили в регионе более 30 телеком-объектов.