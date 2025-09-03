CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

T2 обеспечила связью ключевые тоннели Сочи

T2, российский оператор мобильной связи, реализовал проект по расширению покрытия в тоннелях Сочи. Теперь абоненты компании могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом во всех ключевых транспортных артериях курорта, находящихся под землей – от внутригородских магистралей до объездных дорог и железнодорожных путей. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 планомерно расширяет покрытие вдоль основных транспортных развязок Сочи как на открытой территории города‑курорта и в горах, так и под землей. Ранее компания объявила о старте проекта по развитию сети в тоннелях Сочи: на первом этапе оператор обеспечил связью автомобильные тоннельные комплексы федеральной магистрали А-148, дублера Курортного проспекта, а также тоннели скоростной автодороги А-149, Адлер – Красная Поляна.

На втором этапе компания расширила покрытие еще на нескольких важных транспортных участках города, находящихся под землей. Так, связью T2 были обеспечены железнодорожные тоннельные комплексы на участке АдлерКрасная Поляна, поддерживающие круглогодичное движение между побережьем и горнолыжными курортами. Кроме того, покрытие было расширено в подземных участках объездной дороги Сочи – Адлер вблизи микрорайона Мамайка и в Мацестинском тоннеле.

Проект по расширению покрытия в тоннелях является частью комплексной работы по развитию сети T2 на всей территории Сочи. С начала 2025 г. оператор также увеличил зону покрытия во всех внутригородских районах города-курорта, включая села Верхнениколаевское, Молдовка, Ермоловка, Орел-Изумруд, Раздольное и Черешня. Работы прошли и в поселке Красная Поляна – здесь T2 усилила сеть в селе Эстосадок и на участке трассы Адлер-«Альпика-Сервис».

Такие проекты особенно востребованы на фоне растущего турпотока в Сочи. По данным администрации города, только за лето 2025 г. Сочи принял около 3,5 млн гостей. Автомобиль остается одним из самых популярных видов транспорта в городе, и возможность пользоваться стабильной связью в тоннелях делает поездки жителей и туристов более комфортными и безопасными.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Расширение покрытия в тоннелях Сочи – важный шаг к повышению уровня комфорта как местных жителей, так и многочисленных туристов. Теперь абоненты T2 могут пользоваться качественной голосовой связью и устойчивым мобильным интернетом на протяжении всего своего маршрута, включая подземные участки. С учетом специфики ландшафта Сочи – это важный критерий, особенно для водителей автомобилей. Мы продолжим планомерно развивать покрытие и повышать надежность сети на курорте, в том числе и на дорожных объектах, чтобы клиенты T2 могли свободно использовать цифровые сервисы и оставаться на связи как в центре Сочи, так и на самых удаленных маршрутах».

