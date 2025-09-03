CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«РусГидро» разработало и внедрило информационную систему топливообеспечение

Группа «РусГидро» реализовала проект по внедрению собственной информационной системы топливообеспечения (ИСТО) на энергетических объектах Дальневосточной генерирующей компании, которая является главным потребителем угля в энергохолдинге. В настоящее время к системе подключают и другие угольные объекты компании на Сахалине, Чукотке и в Магаданской области.

ИСТО – это стратегический инструмент для управления сложной логистической цепочкой. Ежегодно объекты «РусГидро» потребляют более 10 млн тонн угля от более чем 50 угледобывающих компаний.

Всего за полтора года в рамках процесса импортозамещения была создана стратегически значимая единая информационная система топливообеспечения. Она собирает, обрабатывает, хранит и представляет данные о количестве и качестве угля с момента заключения договора поставки до момента подачи угля на сжигание, обеспечив автоматизацию сотен рабочих мест.

Система ускорила процесс формирования и получения информации об обеспеченности углем энергообъектов, его потреблении и остатках, о выполнении нормативов запасов топлива. Благодаря интеграции с системой ОАО «РЖД» и картографическими сервисами в режиме реального времени система показывает местоположение угля, который находится в пути. Единовременно в пути может быть до 300 тыс. тонн топлива. Также в системе вуалированные порты, объекты производителей угля и электростанции.

Также созданы условия для интеграции с программно-аппаратными комплексами весового оборудования – конвейерными, автомобильными, железнодорожными, которые автоматизируют поступление и обработку в системе большого объема данных.

Технологическое решение, которое обеспечило автоматизированный обмен данными между ИСТО и единой учетной системой «1С:ЕУС», позволило организовать оперативное получение полной и достоверной информации о контрагентах и договорах поставки угля.

Высокий уровень насыщенности системы информацией и сложные взаимосвязи между ней реализованы в максимально дружественном для пользователей интерфейсе.

Благодаря интеграции и загрузке данных из различных источников, включая информацию из химических лабораторий и сертификаты поставщиков, стало возможным проведение углубленного анализа больших объемов информации. Теперь можно комплексно оценивать и сравнивать качественные характеристики топлива на этапах жизненного цикла - отгрузки производителем, поступления на энергообъект, сжигания, а также сопоставлять эти данные с учетом весовых показателей.

Предусмотренные в информационной системе топливообеспечения алгоритмы упрощают работу, а также исключают множество возможных ошибок пользователей. Это повысило управляемость процессами снабжения углем за счет единого информационного поля и интеграции с ключевыми внешними системами. Сократилось время обработки транспортных накладных. Отчеты в системе формируются мгновенно.

ИСТО – это база для принятия эффективных управленческих решений и раннего выявления проблемных зон. Весь процесс топливообеспечения стал полностью прозрачным для поставщиков, транспортников и энергетиков.

Александр Чариков, заместитель генерального директора «РусГидро»: «Самый главный результат создания и внедрения этой уникальной системы на энергообъектах компании – отсутствие срывов производственной программы по выработке электроэнергии и тепла для населения и промышленности, повышение эффективности топливообеспечения. Наша система имеет потенциал дальнейшего развития автоматизации и цифровизации. Ее можно масштабировать на другие отрасли экономики, и это ее главное преимущество перед тем ПО, что есть сегодня на российском рынке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: