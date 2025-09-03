«РусГидро» разработало и внедрило информационную систему топливообеспечение

Группа «РусГидро» реализовала проект по внедрению собственной информационной системы топливообеспечения (ИСТО) на энергетических объектах Дальневосточной генерирующей компании, которая является главным потребителем угля в энергохолдинге. В настоящее время к системе подключают и другие угольные объекты компании на Сахалине, Чукотке и в Магаданской области.

ИСТО – это стратегический инструмент для управления сложной логистической цепочкой. Ежегодно объекты «РусГидро» потребляют более 10 млн тонн угля от более чем 50 угледобывающих компаний.

Всего за полтора года в рамках процесса импортозамещения была создана стратегически значимая единая информационная система топливообеспечения. Она собирает, обрабатывает, хранит и представляет данные о количестве и качестве угля с момента заключения договора поставки до момента подачи угля на сжигание, обеспечив автоматизацию сотен рабочих мест.

Система ускорила процесс формирования и получения информации об обеспеченности углем энергообъектов, его потреблении и остатках, о выполнении нормативов запасов топлива. Благодаря интеграции с системой ОАО «РЖД» и картографическими сервисами в режиме реального времени система показывает местоположение угля, который находится в пути. Единовременно в пути может быть до 300 тыс. тонн топлива. Также в системе вуалированные порты, объекты производителей угля и электростанции.

Также созданы условия для интеграции с программно-аппаратными комплексами весового оборудования – конвейерными, автомобильными, железнодорожными, которые автоматизируют поступление и обработку в системе большого объема данных.

Технологическое решение, которое обеспечило автоматизированный обмен данными между ИСТО и единой учетной системой «1С:ЕУС», позволило организовать оперативное получение полной и достоверной информации о контрагентах и договорах поставки угля.

Высокий уровень насыщенности системы информацией и сложные взаимосвязи между ней реализованы в максимально дружественном для пользователей интерфейсе.

Благодаря интеграции и загрузке данных из различных источников, включая информацию из химических лабораторий и сертификаты поставщиков, стало возможным проведение углубленного анализа больших объемов информации. Теперь можно комплексно оценивать и сравнивать качественные характеристики топлива на этапах жизненного цикла - отгрузки производителем, поступления на энергообъект, сжигания, а также сопоставлять эти данные с учетом весовых показателей.

Предусмотренные в информационной системе топливообеспечения алгоритмы упрощают работу, а также исключают множество возможных ошибок пользователей. Это повысило управляемость процессами снабжения углем за счет единого информационного поля и интеграции с ключевыми внешними системами. Сократилось время обработки транспортных накладных. Отчеты в системе формируются мгновенно.

ИСТО – это база для принятия эффективных управленческих решений и раннего выявления проблемных зон. Весь процесс топливообеспечения стал полностью прозрачным для поставщиков, транспортников и энергетиков.

Александр Чариков, заместитель генерального директора «РусГидро»: «Самый главный результат создания и внедрения этой уникальной системы на энергообъектах компании – отсутствие срывов производственной программы по выработке электроэнергии и тепла для населения и промышленности, повышение эффективности топливообеспечения. Наша система имеет потенциал дальнейшего развития автоматизации и цифровизации. Ее можно масштабировать на другие отрасли экономики, и это ее главное преимущество перед тем ПО, что есть сегодня на российском рынке».