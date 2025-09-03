CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На набережных Москвы-реки ускорили мобильный интернет

Туристы и жители столицы теперь во время прогулок по главным набережным города могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на максимальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации базовых станций по пешеходным маршрутам вдоль Москвы-реки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Речь идет об одних из самых популярных локаций для прогулок у воды: набережной Тараса Шевченко, а также Новодевичьей, Фрунзенской, Пушкинской, Болотной, Садовнической и Павелецкой набережных.

На базовых станциях, расположенных вдоль них, инженеры «МегаФона» внедрили технологию VoLTE, которая позволяет совершать звонки при помощи мобильного интернета. Благодаря ей звук при звонке сохраняет четкость, позволяя параллельно скачивать файлы с того же устройства или общаться в мессенджерах. Кроме того, телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 4x4, позволяющую снизить нагрузку на сеть и обеспечить устойчивый сигнал даже при большом скоплении пользователей.

«В этом году, помимо москвичей, особенно часто любовались видами главной городской реки жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Мы заметили, что мобильный трафик на набережных год к году вырос на 12%, поэтому продолжили развивать сеть и здесь, чтобы абоненты могли пользоваться с комфортом всеми любимыми ими сервисами», — сказал Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Сейчас в столице создают новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, который объединит шесть набережных: от Нагатинской до Шлюзовой. Таким образом, появится единая прогулочная зона общей протяженностью более 10 км со всеми условиями для комфортного времяпрепровождения: от расширенных тротуаров и велодорожек до уютных зон отдыха и высокоскоростного мобильного интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: