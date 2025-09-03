Merlion и TData объявили о начале сотрудничества

Merlion, российский VAD-дистрибьютор и TData, российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных, подписали дистрибьюторское соглашение.

Договоренности охватывают весь продуктовый портфель разработчика, включая решения TData, которые зарегистрированы в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД и заменяют импортные аналоги, такие как Oracle, Cloudera, Teradata и Informatica. Платформа управления данными TData предлагает продукты и сервисы для хранения, обработки, передачи, управления и аналитики данных, позволяя реализовать актуальные бизнес-сценарии работы с Big Data. Партнерам дистрибьютора уже доступны решения TData для работы с большими данными: RT.DataLake – инструмент для организации эффективного корпоративного хранилища данных; RT.Warehouse – массивно-параллельная СУБД для построения хранилищ данных; RT.KeyVaue – распределенная nosql база данных для построения высоконагруженных и отказоустойчивых хранилищ; RT.Streaming – инструмент для эффективного управления процессами изменения, выгрузки и загрузки данных; RT.DataGovernance – инструмент упорядочивания и документирования данных. Предназначен для повышения прозрачности данных и их доступности для бизнес-пользователей; RT.MDM – классический инструмент для централизации и контроля целостности нормативно-справочной информации; RT.ClusterManager – инструмент для управления кластерными решениями в области хранения и обработки данных; RT.WideStore – открытая аналитическая колоночная СУБД, предназначенная для обработки широких датасетов; RT.DataVision – современная веб-ориентированная корпоративная платформа для бизнес-аналитики.

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion, сказал: «С радостью объявляем о начале сотрудничества с TData. Коллеги разрабатывают актуальные всем экономическим секторам продукты. Внедрение подобных решений драйвит рынок: как сообщала президент Ассоциации больших данных (АБД), по итогам 2024 г. объем российского рынка больших данных и искусственного интеллекта составил около 320 млрд рублей. По ее словам, «большие данные и ИИ являются ключевыми драйверами экономического роста России», а «эффект от внедрения Big Data-технологий на ВВП за пять лет вырос почти в 9 раз – с 0,4 трлн руб. в 2019 г. до 3,4 трлн руб. в 2024. Сотрудничество с TData расширяет пул поставляемых партнерам Merlion решений под их проектную деятельность. Со своей стороны, мы будем активно поддерживать и продвигать разработки компании в нашем партнерском b2b-канале и обеспечим комплексную маркетинговую поддержку».